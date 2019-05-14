Суд присяжных в Калифорнии постановил, что Bayer повел себя халатно, не предупредив потребителей, что средства, содержащие глифосат, могут быть опасны для здоровья.
Bayer обвинения отрицает. Немецкая компания утверждает, что средство Roundup, о котором шла речь в иске, безопасно в использовании.
Супруги Элва и Альберта Пиллиод подали иск против производившей гербицид американской компании Monsanto, заявляя, что из-за контакта с ним у них развилась неходжкинская лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за 63 млрд долларов.
Это уже третье подобное решение, касающееся средства от сорняков Roundup, содержащих глифосат. Всего в США поданы сотни аналогичных исков.
В марте суд в Сан-Франциско присудил 80 млн еще одному калифорнийцу Эдвину Хардеману, а в августе прошлого года суд постановил выплатить 289 млн долларов садовнику Деуэйну Джонсону из Калифорнии. Monsanto обязали выплатить $290 млн садовнику, заболевшему раком
Адвокаты супружеской пары назвали решение суда "историческим". "Жюри присяжных сами могли удостовериться, что из документов компании следует, что с самого начала Monsanto не собиралась разбираться в том, безопасен ли Roundup", — говорит адвокат Брент Уизнер.
Bayer заявили, что с решением суда не согласны и намерены его обжаловать. По словам немецкой компании, исследования последних лет показали, что глифосат безопасен в использовании. В США поданы более 13 400 аналогичных исков из-за предположительной связи использования гербицида и возникновения рака.
Глифосат был разработан компанией Monsanto в 1970-е, и с тех пор пользуется огромной популярностью в США и в мире. В 2015 году Международное агентство по исследованию рака и Агентство по борьбе с раком ВОЗ пришли к выводу, что вещество "вероятно, канцерогенно для людей".
В то же время американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) продолжает настаивать, что глифосат безопасен при осторожном использовании.
Фильм о священниках-педофилах может помешать правящей партии Польши победить на выборах в ЕП
В Польше вышел документальный фильм о сексуальных...
Комитет Верховной Рады Украины принял решение о дате инаугурации Зеленского Штаб Зеленского: Решили насолить украинцам
Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь...
Мэй планирует провести новое голосование по "Брекзиту" в июне
Британский премьер надеется, что успешный исход вотума...
Иран официально прекратил соблюдать ряд пунктов ядерной сделки
Иран впредь не будет ограничивать производство...
TOP новостей
Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки" (3)
Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...
За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (11)
Приближается лето, время, когда на взморье начинается...
Сергей Шнуров "зажёг" в Литве: говорил про политику, роспуск группы, алкашей и запреты Интервью: "мне в Госдуму почему-то не хочется"
Культовая российская группировка "Ленинград" 15 мая...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (5)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...
Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (15)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...