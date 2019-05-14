Суд присяжных в Калифорнии постановил, что Bayer повел себя халатно, не предупредив потребителей, что средства, содержащие глифосат, могут быть опасны для здоровья.
Bayer обвинения отрицает. Немецкая компания утверждает, что средство Roundup, о котором шла речь в иске, безопасно в использовании.
Супруги Элва и Альберта Пиллиод подали иск против производившей гербицид американской компании Monsanto, заявляя, что из-за контакта с ним у них развилась неходжкинская лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за 63 млрд долларов.
Это уже третье подобное решение, касающееся средства от сорняков Roundup, содержащих глифосат. Всего в США поданы сотни аналогичных исков.
В марте суд в Сан-Франциско присудил 80 млн еще одному калифорнийцу Эдвину Хардеману, а в августе прошлого года суд постановил выплатить 289 млн долларов садовнику Деуэйну Джонсону из Калифорнии. Monsanto обязали выплатить $290 млн садовнику, заболевшему раком
Адвокаты супружеской пары назвали решение суда "историческим". "Жюри присяжных сами могли удостовериться, что из документов компании следует, что с самого начала Monsanto не собиралась разбираться в том, безопасен ли Roundup", — говорит адвокат Брент Уизнер.
Bayer заявили, что с решением суда не согласны и намерены его обжаловать. По словам немецкой компании, исследования последних лет показали, что глифосат безопасен в использовании. В США поданы более 13 400 аналогичных исков из-за предположительной связи использования гербицида и возникновения рака.
Глифосат был разработан компанией Monsanto в 1970-е, и с тех пор пользуется огромной популярностью в США и в мире. В 2015 году Международное агентство по исследованию рака и Агентство по борьбе с раком ВОЗ пришли к выводу, что вещество "вероятно, канцерогенно для людей".
В то же время американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) продолжает настаивать, что глифосат безопасен при осторожном использовании.
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