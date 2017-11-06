Результаты расследования, получившего название "Райские досье" или "Файлы райских островов" (Paradise Papers), опубликованы в воскресенье, 5 ноября. Разоблачение, по своему масштабу сопоставимое с "панамскими досье", бросает, в частности, свет и на деловые связи высокопоставленных членов администрации американского лидера Дональда Трампа с российскими приближенными президента Владмира Путина.

Так, в расследовании фигурирует имя министра США торговли Уилбура Росса, которого связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур".

"Панамские досье" были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Документы вызвали большой резонанс во многих странах.