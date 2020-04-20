Международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) призывает не преуменьшать серьезность ситуации вокруг пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В небе над Украиной имеются радиоактивные облака, заявила организация в Берлине в понедельник, 20 апреля.

"При неблагоприятной погодной ситуации от радиоактивных облаков может пострадать и остальная Европа", - говорится в заявлении. По мнению IPPNW, даже если измеряемый в настоящее время уровень радиации не представляет опасности для населения, ситуация может резко измениться, когда пожар охватит более зараженные территории.

По словам сопредседателя IPPNW Алекса Розена (Alex Rosen), дымовые облака из Украины уже достигли некоторых других регионов Европы, где был выявлен повышенный уровень радиоактивного нуклида цезий-137.

В Киеве заявляют о нормальном радиационном фоне

Между тем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что радиационный фон в Киеве и Киевской области, а также на в зоне отчуждения ЧАЭС не выходит за пределы нормы. По информации ведомства, для тушения пожаров в чернобыльской зоне задействованы более 570 человек и 112 единиц техники. Дополнительно направлены отряды спасателей из семи областей Украины, сообщил глава департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук. Он указал, что саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС и другие объекты в зоне отчуждения функционируют в обычном режиме.

Демчук также сообщил, что в чернобыльской зоне локализован один очаг возгорания из четырех. Еще два очага, находящиеся вблизи населенных пунктов Росохач и Кривая Гора, не угрожают лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения. Четвертый, наиболее сложный очаг возгорания в зоне отчуждения распложен близ села Рудьки, отметил Демчук. По его словам, спасатели принимают все возможные меры, чтобы не допустить переход пожара на территорию Беларуси. В частности, силы ГСЧС, украинской армии и Национальной гвардии создают минерализованные полосы, говорится в заявлении, размещенном на сайте ГСЧС.

В зоне отчуждения проводится антидиверсионная операция

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о проведении антидиверсионной операции в зоне отчуждения ЧАЭС после возникновения новых очагов возгорания. "Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - сообщил он в Facebook.

Аваков указал на "чудовищно сухую зиму", которая привела к уходу уровня воды в экосистеме вниз на 1,5-2 метра, высохшие торфяники и высокую уязвимость лесных массивов для пожара. "И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки... Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены, и принимаем меры", - отметил он далее.

Возгорание в зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции началось в начале апреля, позднее ситуация ухудшилась из-за шквального ветра. Пожарным удалось справиться с пламенем, но в связи с сильным ветром возникли новые очаги возгорания. Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин подчеркнул отсутствие угрозы для защитного саркофага над разрушенным энергоблоком ЧАЭС. Несколько дней назад дым от пожара в чернобыльской зоне достиг Киева. Мэр украинской столицы Виталий заявил, что это не привело к повышению радиационного фона.