Рада приняла закон о Донбассе, признающий Россию агрессором

Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Накануне его рассмотрение закончилось потасовкой.
© AFP/Scanpix

На пленарном заседании в пятницу за законопроект проголосовали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно документу Украина фактически отказывается от "антитеррористической операции" в Донбассе. Россия названа "страной-агрессором", а территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик называются "временно оккупированными".

Перед началом голосования спикер Верховной рады Андрей Парубий напомнил, что из законопроекта исключили упоминание о минских соглашениях.

Законопроект меняет структуру управления войсками, действующими в зоне боевых действий. Для "сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях" президент Украины Петр Порошенко предлагает создать объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины.

Сейчас руководство военными силами и средствами в Донбассе осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, это ограничивает возможность применения армии.

В Москве законопроект раскритиковали. Российский представитель в минской контактной группе Борис Грызлов заявил в среду, что законопроект "полностью противоречит минским соглашениям, еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс".

Противников у законопроекта нашлись и в Киеве. Возле Верховной рады накануне митинговали активисты.

В администрации Порошенко необходимость принятия закона объясняют тем, что с ним связано продление санкций против России. Президенту Украины пришлось отзывать, корректировать и вносить заново законопроект.

В доработанный документ внесли пункт о том, что особый статус будет продлен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины, их военной техники, а также боевиков и наемников.

Однако и после этого критики были недовольны. Основные претензии вызвала статья, в которой шла речь о приоритетности выполнения минских соглашений.

"Этим пунктом мы впервые вводим в украинское правовое поле минские договоренности, которые не являются источником права", - объяснял депутат от партии Порошенко Мустафа Найем.

В четверг президент Порошенко приехал в Верховную раду, чтобы убедить депутатов своей фракции поддержать внесенные им законопроекты о реинтеграции Донбасса. Однако у депутатов возникло множество вопросов к обоим документам, в зале произошла потасовка, голосование было сорвано.

Рада приняла закон о Донбассе, признающий Россию агрессором
© AP / Scanpix

В итоге упоминание о минских соглашениях из законопроекта также было исключено.

Не согласны с законопроектом Порошенко и политические силы, которые не поддерживают нынешний политический курс. Оппозиция накануне блокировала трибуну, после чего было принято решение перенести рассмотрение законопроектов на пятницу.

"Этот закон - не о реинтеграции Донбасса, а о его отделении. И мы ни в коем случае его не поддерживаем", - говорил ранее руководитель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

После голосования по законопроекту о реинтеграции Донбасса Верховная рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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