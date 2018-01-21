Работа федеральных ведомств США приостановлена, так как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать их бюджет до середины февраля.
© AFP / Scanpix

Соответствующий законопроект успешно прошел Палату представителей, однако был отклонен Сенатом.

Работа госучреждений остановилась в полночь на 20 января по североамериканскому восточному времени и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса.

"Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе", - написал президент США Дональд Трамп у себя в твиттере.

Статьи по теме:
Правительство США остановило работу из-за отсутствия финансирования  (48)

Работа встала

Закрытие правительства или "шатдаун" означает прекращение работы всех госучреждений, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.

Тысячи работников закрытых учреждений отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Согласование бюджета уперлось в требование Демократической партии защитить от депорации 700 тысяч нелегальных иммигрантов, оказавшихся на территории США.

При президенте-демократе Бараке Обаме эти людям, которых называют "мечтателями", присваивался временный легальный статус.

В сентябре прошлого года президент Трамп объявил о сворачивании данной программы.

В последний раз шатдаун произошел в 2013 году при Бараке Обаме. Тогда госучреждения не работали 16 дней.

Особое недовольство американцев тогда вызвали пристановление работы национальных парков и памятников.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Гражданка Германии приговорена в Ираке к смертной казни (1)

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку...

Жертвами нападения на отель Intercontinental могли стать более 40 человек

Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в...

Число жертв пожара в пражском отеле увеличилось до трех человек

Количество погибших в результате произошедшего в...

Страх перед "Брекзитом": как живется гражданам ЕС в Великобритании (5)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился,...

Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею впервые за четыре года

Впервые за четыре года в Южную Корею прибыла делегация...

TOP новостей

Ona Valiukevičiūtė Ona Valiukevičiūtė Rolandas Paksas, Ona Valiukevičiūtė

Пукаса в Сейме сменит яркая личность (26)

После того, как обвиненного в сексуальном...

В Вильнюсе открыли экспозицию Акта о независимости от 16 февраля (58)

В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе...

В Давосе президент Литвы намерена обратить внимание на Россию (274)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент...

Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (2)

В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...

Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции (2)

Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...