Работа федеральных ведомств США приостановлена, так как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать их бюджет до середины февраля.
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Соответствующий законопроект успешно прошел Палату представителей, однако был отклонен Сенатом.

Работа госучреждений остановилась в полночь на 20 января по североамериканскому восточному времени и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса.

"Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе", - написал президент США Дональд Трамп у себя в твиттере.

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Работа встала

Закрытие правительства или "шатдаун" означает прекращение работы всех госучреждений, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.

Тысячи работников закрытых учреждений отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Согласование бюджета уперлось в требование Демократической партии защитить от депорации 700 тысяч нелегальных иммигрантов, оказавшихся на территории США.

При президенте-демократе Бараке Обаме эти людям, которых называют "мечтателями", присваивался временный легальный статус.

В сентябре прошлого года президент Трамп объявил о сворачивании данной программы.

В последний раз шатдаун произошел в 2013 году при Бараке Обаме. Тогда госучреждения не работали 16 дней.

Особое недовольство американцев тогда вызвали пристановление работы национальных парков и памятников.

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