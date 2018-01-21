Соответствующий законопроект успешно прошел Палату представителей, однако был отклонен Сенатом.
Работа госучреждений остановилась в полночь на 20 января по североамериканскому восточному времени и не возобновится до тех пор, пока двум партиям не удастся достичь компромисса.
"Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе", - написал президент США Дональд Трамп у себя в твиттере.
Работа встала
Закрытие правительства или "шатдаун" означает прекращение работы всех госучреждений, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.
Тысячи работников закрытых учреждений отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Согласование бюджета уперлось в требование Демократической партии защитить от депорации 700 тысяч нелегальных иммигрантов, оказавшихся на территории США.
При президенте-демократе Бараке Обаме эти людям, которых называют "мечтателями", присваивался временный легальный статус.
В сентябре прошлого года президент Трамп объявил о сворачивании данной программы.
В последний раз шатдаун произошел в 2013 году при Бараке Обаме. Тогда госучреждения не работали 16 дней.
Особое недовольство американцев тогда вызвали пристановление работы национальных парков и памятников.
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