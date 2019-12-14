Qantas выбрала самолеты Airbus для полетов между Лондоном и Сиднеем

Qantas остановилась на лайнерах A350-1000 для планируемых ей прямых рейсов между Сиднеем и Лондоном. Это будет самый дальний рейс в истории авиации.
Авиакомпания отложила решение о том, когда именно она начнет сверхдальние рейсы, до марта 2020 года.
Qantas тестирует возможность сверхдальних перелетов в рамках своего проекта Project Sunrise.
Два года назад авиакомпания бросила вызов Airbus и Boeing: разработать самолет, который мог бы лететь без остановок более 17 тысяч километров, то есть находиться в воздухе до 20 часов.
Qantas заявляет, что будет тесно сотрудничать с Airbus, и надеется получить до 12 таких самолетов. Контракты на их покупку пока еще не подписаны.
Авиакомпания хочет ввести прямые рейсы с восточного побережья Австралии до Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Франкфурта, а также в некоторые города в Латинской Америке и Африке.
Qantas уже провела несколько тестов в попытке понять, выдержат ли экипаж и пассажиры столь длительное пребывание на борту самолета.
Первый подобный рейс из Нью-Йорка в Сидней должен состояться к концу декабря. Если компания окончательно решит ввести подобные рейсы, то это может произойти уже в 2023 году.
На данный момент самый долгий рейс совершает авиакомпания Singapore Airlines - 19-часовой перелет из Сингапура в Нью-Йорк на Airbus A350-900.
Проблемы для Boeing
Решение Qantas выбрать самолеты Airbus, а не Boeing, происходит на фоне серьезных проблем у американской компании, которая пытается решить вопрос с запретами на полеты своих самолетов 737 Max.
Boeing 737 Max был самым продаваемым самолетом компании, но его полеты были временно запрещены после двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
В обоих случаях плохо сработало программное обеспечение. Boeing утверждает, что все проблемы решены, и сейчас дожидается разрешения регуляторов вновь поднять в воздух 737 Max.
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