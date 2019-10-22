"Пыталась возвыситься до королевы": король Таиланда лишил спутницу титулов

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, лишь недавно предоставивший своей спутнице официальный статус королевского консорта, лишил ее всех титулов и званий за вероломство.
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В официальном заявлении королевского двора говорится, что генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди "была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения королевы" и "такое поведение королевского консорта было расценено как знак неуважения".

Сининат стала первой с 1921 года женщиной, получившей звание королевского консорта (супруги короля без титула королевы).

Этот статус ей присвоили в июле, всего через два месяца после того, как король женился в четвертый раз, сделав королевой Сутхиду Тиджай.

Сининат — профессиональная военная летчица, медсестра и телохранительница, до сегодняшнего дня она имела звание генерал-майора.

В августе были опубликованы ее официальные фото в военной форме и за штурвалом боевого самолета, тогда же было объявлено, что король "распорядился о создании для нее королевской биографии".

Между тем королева Сутхида, бывшая стюардесса и заместительница начальника королевской охраны, остается бессменным партнером монарха, и многие годы появляется вместе с ним на публике.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн взошел на трон после смерти своего отца в 2016 году.

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