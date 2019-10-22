Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, лишь недавно предоставивший своей спутнице официальный статус королевского консорта, лишил ее всех титулов и званий за вероломство.
© AP / Scanpix

В официальном заявлении королевского двора говорится, что генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди "была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения королевы" и "такое поведение королевского консорта было расценено как знак неуважения".

Сининат стала первой с 1921 года женщиной, получившей звание королевского консорта (супруги короля без титула королевы).

Этот статус ей присвоили в июле, всего через два месяца после того, как король женился в четвертый раз, сделав королевой Сутхиду Тиджай.

Сининат — профессиональная военная летчица, медсестра и телохранительница, до сегодняшнего дня она имела звание генерал-майора.

В августе были опубликованы ее официальные фото в военной форме и за штурвалом боевого самолета, тогда же было объявлено, что король "распорядился о создании для нее королевской биографии".

Между тем королева Сутхида, бывшая стюардесса и заместительница начальника королевской охраны, остается бессменным партнером монарха, и многие годы появляется вместе с ним на публике.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн взошел на трон после смерти своего отца в 2016 году.

В мире

Ведущие газеты Австралии вышли с закрашенными первыми полосами

В Австралии — протест журналистов. В понедельник...

Британский парламент вновь отказался голосовать по Brexit

Заявив, что проект британского правительства по сделке...

Цукерберг предупредил о планах России по вмешательству в выборы (3)

Компания Facebook получила сигналы, что Россия, Китай и...

Олег Сенцов объявил о создании общественной организации

Украинский режиссер Олег Сенцов , пять лет проведший в...

"Пыталась возвыситься до королевы": король Таиланда лишил спутницу титулов

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, лишь недавно...

TOP новостей

Gaisras Alytuje Gaisras Alytuje. Fotografuota 2019.10.17 16.30 val. Gaisras Alytuje

Алитусскую компанию, на которой произошел пожар, регулярно проверяли: работала, несмотря на нарушения (3)

Пожар на алитусской компании по переработке покрышек...

В Островце количество жителей удвоится: новые многоквартирные дома построены для специалистов из России (90)

Островец от литовских городов подобной величины...

Где и кто представляет интересы национальных меньшинств Литвы?

В Литве проживают представители свыше 150...

Чем заканчивается попытка обмана автомата по приему тары (2)

В Литве система залога за тару действует уже третий...

В ближайшие выходные Литва перейдет на зимнее время (1)

В ночь на воскресенье Литва откажется от летнего...