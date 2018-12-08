Пятеро подростков и женщина погибли в результате давки в итальянском клубе

Шесть человек погибли, более 100 пострадали в результате давки в ночном клубе Lanterna Azzurra в провинции Анкона на восточном побережье Италии. По данным газеты La Repubblica, среди погибших пятеро несовершеннолетних - три девушки и два молодых человека в возрасте 14-16 лет, а также 39-летняя женщина, пришедшая на концерт с дочерью.
Italijoje per spūstį naktiniame klube žuvo šeši žmonės
© AFP / Scanpix

Шесть человек погибли, более 100 пострадали в результате давки в ночном клубе Lanterna Azzurra в провинции Анкона на восточном побережье Италии. По данным газеты La Repubblica, среди погибших пятеро несовершеннолетних - три девушки и два молодых человека в возрасте 14-16 лет, а также 39-летняя женщина, пришедшая на концерт с дочерью.

Трагедия случилась в ночь на 8 декабря перед концертом популярного в Италии рэпера Sfera Ebbasta. В этот день в Италии широко отмечается католический праздник Торжество непорочного зачатия Девы Марии.

По предварительным данным, паника началась после того, как в толпе распылили перцовый или газовый баллончик. Более 10 человек получили тяжелые ранения. Всего в клубе находилось около тысячи человек, в основном, молодежь.

По словам одного из пострадавших, посетители клуба танцевали в ожидании концерта, а затем почувствовали едкий запах и бросились к аварийным выходам, но они оказались заблокированными, передает агентство Ansa. Полиция задержала нескольких охранников клуба для допроса.

Похожая трагедия произошла в июне 2017 года в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов. Полиция, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, обнаружила, что паника началась из-за двоих молодых людей. Один из них поднял руки и стал что-то кричать - толпа приняла его за террориста и бросилась врассыпную. Тогда погибла женщина, более 1500 болельщиков пострадали.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

На протестах "желтых жилетов" в Брюсселе задержали 70 человек (1)

Задержания активистов "желтых жилетов" связаны с...

Пятеро подростков и женщина погибли в результате давки в итальянском клубе

Шесть человек погибли, более 100 пострадали в результате...

Крамп-Карренбауэр стала новым председателем партии Меркель (7)

В Гамбурге на съезде ХДС новым председателем партии...

В Великобритании составили черный список российских олигархов (19)

Абрамовичу, Сечину и еще четырем лицам из окружения...

Чехия заявила о раскрытии сети российских и китайских шпионов (2)

За минувшие пять лет в Чехии была раскрыта деятельность...

TOP новостей

Сюрприз президентского рейтинга: лидер может измениться (78)

Растет количество людей, желающих видеть на посту...

Скандал в Паланге: "на пост мэра в наших краях должны претендовать литовцы" (157)

"Я думаю, что на пост мэра в наших краях должны...

Специалист по гибридным войнам: Россия предлагает "Бюро добрых услуг" для кандидатов в Украине (71)

Евгений Магда – кандидат политических наук, известный...

За посылки из-за границы иногда приходится доплачивать (27)

Приближаются самые большие праздники года, живущие в...

Синоптики: настоящей зимы еще придется подождать (1)

В Литве выпал снег, который, похоже, надолго не...