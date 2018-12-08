Пятеро подростков и женщина погибли в результате давки в итальянском клубе

Шесть человек погибли, более 100 пострадали в результате давки в ночном клубе Lanterna Azzurra в провинции Анкона на восточном побережье Италии. По данным газеты La Repubblica, среди погибших пятеро несовершеннолетних - три девушки и два молодых человека в возрасте 14-16 лет, а также 39-летняя женщина, пришедшая на концерт с дочерью.
Трагедия случилась в ночь на 8 декабря перед концертом популярного в Италии рэпера Sfera Ebbasta. В этот день в Италии широко отмечается католический праздник Торжество непорочного зачатия Девы Марии.
По предварительным данным, паника началась после того, как в толпе распылили перцовый или газовый баллончик. Более 10 человек получили тяжелые ранения. Всего в клубе находилось около тысячи человек, в основном, молодежь.
По словам одного из пострадавших, посетители клуба танцевали в ожидании концерта, а затем почувствовали едкий запах и бросились к аварийным выходам, но они оказались заблокированными, передает агентство Ansa. Полиция задержала нескольких охранников клуба для допроса.
Похожая трагедия произошла в июне 2017 года в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов. Полиция, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, обнаружила, что паника началась из-за двоих молодых людей. Один из них поднял руки и стал что-то кричать - толпа приняла его за террориста и бросилась врассыпную. Тогда погибла женщина, более 1500 болельщиков пострадали.
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