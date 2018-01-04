Во Франции, где порывы ветра достигали 110 км/ч, в Альпах погиб лыжник, придавленный деревом, еще девять человек пострадали.
В Швейцарии из-за ураганного ветра поезд сошел с рельсов, несколько пассажиров получили незначительные травмы. В Нидерландах - один пострадавший, на него также упало дерево.
Ураган "Элеонор" стал пятой за сезон европейской бурей, которой дали имя.
На севере Франции без электричества остались больше 200 тысяч домов. В течение дня буря продвинется дальше в другие регионы, в том числе на Корсику, где скорость ветра может доходить до 200 км/ч.
Погодные условия сказались на воздушном сообщении во французской столице и на востоке страны.
Кроме того, в Париже, где ожидают порывы ветра до 100 км/ч, для посещения закрыта Эйфелева башня.
На время урагана также закрыты городские парки: власти опасаются, что людей может придавить упавшими ветками или даже целыми деревьями.
Буря прошла почти по всей Германии, где ей дали имя "Бурглинд". Порывы ветра там достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.
В Швейцарии из-за урагана обесточенными оказались 14 тысяч домов, в Австрии в некоторых районах увеличился риск схода лавин.
В кантоне Санкт-Галлен несколько горнолыжников застряли на склоне. В районе пика Пилатус (2128 м) рядом со швейцарским городом Люцерна зафиксированы порывы ветра скоростью до 195 км/ч.
В Бельгии введен "оранжевый" уровень опасности - предпоследний из четырех. Власти просят жителей страны быть особенно аккуратными при выходе на улицу и опасаться летящих оторванных веток и других поднятых ветром предметов.
В аэропорту Амстердама было отменено более 200 рейсов. Также было закрыто несколько основных трасс и отменены поезда. В Нидерландах также принимают меры, чтобы избежать наводнения.
В Великобритании тысячи домов остались без электроэнергии, из-за урагана также пострадало транспортное сообщение.
Прошедшей ночью метеорологическая служба страны зафиксировала порывы ветра скоростью до 161 км/ч. Штормовое предупреждение до сих пор сохраняется в Уэльсе, Англии, почти по всей территории Северной Ирландии и в некоторых областях на юге Шотландии.
Республика Ирландии также пострадала от урагана, который принес с собой наводнение, транспортный коллапс и другие разрушения.
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