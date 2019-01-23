Как следует из документа, расходы на государственных обвинителей, органы правосудия и защиту свидетелей понесут исключительно Нидерланды. Характер, масштабы и условия внесения взносов будут определены в двусторонних соглашениях, которые будут заключены между Нидерландами и каждой страной, подписавшей меморандум. Для контроля за расходованием средств будет учрежден комитет финансового надзора.
Срок действия соглашения составляет пять лет. При необходимости его могут продлить еще на два года. Любая из стран-участниц может выйти из договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом прочие стороны.
Крушение MH17
Малайзийский "Боинг", следовавший рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, где в тот момент шли боевые действия с применением тяжелого вооружения между силами украинской армии и сепаратистами.
Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.
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