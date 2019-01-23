Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали меморандум по вопросу финансовой поддержки уголовного преследования виновных в крушении малайзийского "Боинга" под Донецком. Соглашение было опубликовано на сайте правительства Нидерландов, пишет Deutsche Welle.
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Как следует из документа, расходы на государственных обвинителей, органы правосудия и защиту свидетелей понесут исключительно Нидерланды. Характер, масштабы и условия внесения взносов будут определены в двусторонних соглашениях, которые будут заключены между Нидерландами и каждой страной, подписавшей меморандум. Для контроля за расходованием средств будет учрежден комитет финансового надзора.

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Срок действия соглашения составляет пять лет. При необходимости его могут продлить еще на два года. Любая из стран-участниц может выйти из договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом прочие стороны.

Крушение MH17

Малайзийский "Боинг", следовавший рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, где в тот момент шли боевые действия с применением тяжелого вооружения между силами украинской армии и сепаратистами.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

Deutsche Welle
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