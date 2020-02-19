aA
В общем заявлении стран отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку «Л/ДНР», чем нарушает фундаментальные принципы международного права.
Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины на фоне обострения на Донбассе
© Scanpix

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша после заседания Совета безопасности ООН выступили с заявлением в поддержку Украины.

«Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша - полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в соответствии с ее международно признанными границами», - говорится в заявлении.

Статьи по теме:
В Киеве заявили об атаке на позиции украинских военных в Донбассе  (36)
Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленными  (4)

Страны также осудили аннексию Крыма Россией и дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает Новое время.

В документе также отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку «Л/ДНР», чем нарушает фундаментальные принципы международного права. Вследствие этого 3,5 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

В заявлении также отмечается, что результаты саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года должны быть основой последующего решения конфликта.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще двое - контужены.

УНИАН
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Макрон уверен, что Россия продолжит дестабилизировать Запад (88)

На Мюнхенской конференции по безопасности президент...

TOP новостей

В Литве по-прежнему растут цены: жители экономят за счет своего здоровья (132)

Цены в Литве кусаются, их рост не останавливается....

Мобильные радары как на ладони: карта радаров на всей территории Литвы (10)

В Литве стали устанавливать новые мобильные радары,...

Охота элиты в Литве окутана тайной: скрытые факты попахивают скандалом (81)

"Это дело води одного человека, может, министра или...

Вильнюсский муниципалитет предупреждает: в столице продают несуществующие квартиры (2)

Вильнюсский муниципалитет обратился в Государственную...

Prabangus būstas Gedimino prospekte Prabangus būstas Ąžuolų terasose Prabangus būstas Vingrių 12 Prabangus būstas Vingrių 12

Самые дорогие квартиры в Литве: их покупают без ипотеки (7)

Один из основных факторов, которые учитывают при...

|Maža didelių žinių kaina