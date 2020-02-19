Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины на фоне обострения на Донбассе

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша после заседания Совета безопасности ООН выступили с заявлением в поддержку Украины.
«Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша - полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в соответствии с ее международно признанными границами», - говорится в заявлении.
Страны также осудили аннексию Крыма Россией и дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает Новое время.
В документе также отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку «Л/ДНР», чем нарушает фундаментальные принципы международного права. Вследствие этого 3,5 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.
В заявлении также отмечается, что результаты саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года должны быть основой последующего решения конфликта.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще двое - контужены.
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