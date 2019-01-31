Пять стран ЕС примут спасенных в Средиземном море мигрантов

Как сообщили итальянские СМИ в среду, власти Германии, Франции, Португалии, Румынии и Мальты подтвердили премьер-министру Италии Джузеппе Конте свою готовность принять мигрантов, передает dw.com.
Ранее Италия согласилась разрешить судну Sea Watch 3 заход в один из портов только в случае, если другие страны Европы заберут находящихся на нем мигрантов. Уже полторы недели судно дрейфует в Средиземном море неподалеку от Сиракуз на Сицилии.
29 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти Италии предоставить находящимся на борту мигрантам питание и воду, а также медицинскую помощь. Кроме того, 15 несовершеннолетних должны получить правовые консультации. При этом, по мнению суда, Италия не обязана пускать этих мигрантов в страну.
Итальянские власти доставили на судно для мигрантов питание, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, средства личной гигиены.
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