Пять стран ЕС примут спасенных в Средиземном море мигрантов

Судно Sea Watch 3 немецкой благотворительной организации спасло в Средиземном море 47 мигрантов, однако уже 10 дней итальянские власти не пускают его в один из портов страны.
Migrantai laive
© AFP / Scanpix

Как сообщили итальянские СМИ в среду, власти Германии, Франции, Португалии, Румынии и Мальты подтвердили премьер-министру Италии Джузеппе Конте свою готовность принять мигрантов, передает dw.com.

Ранее Италия согласилась разрешить судну Sea Watch 3 заход в один из портов только в случае, если другие страны Европы заберут находящихся на нем мигрантов. Уже полторы недели судно дрейфует в Средиземном море неподалеку от Сиракуз на Сицилии.

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29 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти Италии предоставить находящимся на борту мигрантам питание и воду, а также медицинскую помощь. Кроме того, 15 несовершеннолетних должны получить правовые консультации. При этом, по мнению суда, Италия не обязана пускать этих мигрантов в страну.

Итальянские власти доставили на судно для мигрантов питание, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, средства личной гигиены.

Deutsche Welle
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