Ложные сообщения, манипуляция, дезинформация, даже "альтернативные факты" — это явление получило немало названий. Фейковые новости нередко определяют ход общественной дискуссии и создают искаженный образ действительности. Какие же фейки о Евросоюзе и, в частности, о Германии были самыми популярными в 2018 году в русскоязычных соцсетях?

Чтобы выяснить это, DW проанализировала сообщения в русскоязычном сегменте Twitter и Faсebook. Для этого мы использовали две платформы для мониторинга соцсетей: CrowdTangle и BuzzSumo.

В Twitter — больше популярных фейков о Европе

В Facebook фейков о Европе среди популярных постов (более двух с половиной тысяч лайков, репостов или комментариев) почти не оказалось. Отчасти это может быть связано с возможностью анализировать только публичные страницы и группы, но не записи отдельных пользователей. Среди публичных страниц в Facebook наибольшей популярностью пользуются видео и картинки, отражающие интересные факты о Европе, а также посты о путешествиях в страны ЕС. Самый популярный текстовый пост о ЕС — запись украинского телеведущего Дмитро Комарова о том, как счастливо живут европейские пенсионеры. В общей сумме он набрал более 23 тысяч так называемых интеракций — то есть репостов, лайков и комментариев.

Самым популярным русскоязычным постом в Twitter о Европе в прошлом году стала запись "Сталингулаг" о бесплатном проезде в общественном транспорте в Эстонии, о чем писала и DW. Этот твит вызвал более 10 тысяч интеракций. В целом в Twitter СМИ реже оказываются в топе дискуссий о Евросоюзе, чем в Facebook. Самый популярный твит СМИ о ЕС и Германии — это пост DW о том, почему в ФРГ нет бездомных собак. Он вызвал более 3300 интеракций.

В Германии бездомных собак нет. Того, кто попытается выгнать животное на улицу, ждет штраф (до 25 000 евро) и даже тюрьма (до трех лет). Если собака все же осталась без хозяина, ее отправляют в приют - и там подыскивают нового. Смотрите, как все устроено pic.twitter.com/MaiBrtAwu7— DW на русском (@dw_russian) November 5, 2018

Именно блогеры, как уже упомянутый "Сталингулаг", "Проф. Преображенский" или "Голос Мордора", и определяют в основном обсуждение Европы в Twitter. Популярностью пользуются также соответствующие посты оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, популярные твиты о ЕC встречаются у сенатора Алексея Пушкова и ведущего "Вести FM" Армена Гаспаряна — оба преимущественно комментируют и критикуют действия европейских властей.

Что касается фейковых постов, зачастую они опираются на фактическую основу, но искажают или скрывают какую-то часть информации, создавая ложную картину действительности.

Фейк №1 в Facebook. Немецкая старушка вышла замуж за юного беженца

Пара резонансных фейков о Европе в Facebook в прошлом году все же была. Так, "развлекательный блог" под названием "Народный+" собрал 3913 интеракций, поразив читателей новостью о том, что в Германии 85-летняя женщина вышла замуж за 18-летнего беженца. Для убедительности запись сопровождается двумя фото этой необычной пары.

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На самом же деле на фото — 70-летняя шведка Мона-Лиза Ларссон и ее 19-летний любовник Азиз Маганда из Уганды. К беженцам в Европе эта история не имеет никакого отношения. Она является скорее экстремальным примером своеобразной биржи знакомств, набирающей популярность в Уганде. По данным издания OZY, в эту африканскую страну приезжают пенсионеры из западных стран, ищущие приключений или отношений с местными жителями. Для Ларссон Азиз был уже вторым подобным партнером — годом ранее она обвенчалась, а несколько месяцев спустя рассталась с другим молодым угандийцем.

Фейк №2 в Facebook. Взять в жены исландку за 5000 евро в месяц

Фейк, размещенный на странице "Прима", — довольно старая история о том, что Исландия якобы готова платить иностранцам 5000 евро в месяц, если они возьмут в жены местных девушек. Впервые его начали распространять на ломаном английском в Северной Африке еще в 2016 году, и тогда же опровергли: никаких грантов за женитьбу на исландках иностранцы не получат. Но это не помешало посту с соответствующей статьей на русском языке два года спустя набрать 3849 репостов (плюс 58 лайков и 7 комментариев).

Фейк №1 в Twitter. Преступление мигранта и неадекватная реакция немецких властей

Самым популярным фейковым твитом о Европе стал пост политического обозревателя киселевского информагентства "Россия Сегодня" Владимира Корнилова — 3003 интеракции.

Мда уж... В Германии мать 12-летней девочки, которую сексуально домогался в поезде темнокожий тип, разместила в Фейсбуке его фото с просьбой помочь опознать его. Полиция велела удалить фото, а женщине грозит наказание, т.к. размещать фото человека без согласия того - преступление— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) November 23, 2018

Автор твита манипулирует фактами, выставляя все так, будто мать девочки, подвергшейся сексуальным домогательствам, обвиняют в преступлении, а вот накажут ли провинившегося мигранта — неизвестно.

Что же было на самом деле? Инцидент с домогательствами африканца в поезде в отношении 12-летней девочки действительно произошел. И мать девочки на самом деле разместила фото подозреваемого в Facebook. Полиция попросила женщину удалить фото, объяснив, что частные лица по закону не могут устраивать публичный розыск, — это прерогатива правоохранительных органов. И изображенный на фото мужчина теоретически имеет право подать иск, предупредили полицейские. Более того, узнав о преждевременном публичном розыске, подозреваемый мог бы "залечь на дно", что могло осложнить его задержание. В общем, полиция просто попросила позволить выполнить свою работу самостоятельно и согласно законам.

И к моменту твита Корнилова немецкие стражи порядка свое дело уже сделали: мужчину задержали и поместили в следственный изолятор, а в отношении матери девочки никакого преследования не производилось.

Фейк №2 в Twitter. Ограничения ЕС в отношении WhatsApp

Этот твит "авангарда ватничества и рашизма в Европе", как описывает себя блогер "Голос Мордора", набрал 2388 интеракций. Здесь, очевидно, действия ЕС приравниваются ко все растущим ограничениям интернета в России. Однако сравнение это на поверку выглядит крайне неуместно.

- Вы слышали, WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет!

- Господи, сколько этот режим может издеваться над своим народом! Путин должен уйти!

- Так это же в Евросоюзе.

- Ну вот же молодцы какие, оберегают моральное здоровье юного поколения! Это настоящая забота о людях!— Голос Мордора (@spacelordrock) May 1, 2018

Судите сами: с мая прошлого года на территории ЕС начал действовать Общий регламент по защите данных (GDPR), который, среди прочего, позволяет жителям Европы запрашивать у интернет-компаний собранные о них данные и даже требовать их полного удаления. Другая мера, прописанная в GDPR, — это необходимость согласия родителей для обработки данных детей до 16 лет в интернете.

Именно по этой причине WhatsApp самостоятельно решил поднять минимальный возраст регистрации своих пользователей. А, к примеру, Facebook этого не сделал — и никаких штрафных мер к нему ЕС применять не собирается. Здесь следует сделать сразу две оговорки. Первая: у WhatsApp (как и у других мессенджеров и соцсетей) и до этого был минимальный возраст регистрации — 13 лет. И вторая: при регистрации возраст все равно никак не контролируется. И такого контроля GDPR не требует. К слову, тот же Facebook теперь предлагает подросткам в ЕС до 16 лет просто найти своих родителей в соцсети или дать адрес их электронной почты, чтобы они одобрили регистрацию. Вот и все "интернет-запреты" для европейских тинейджеров.

Фейк №3 в Twitter. В ФРГ — тоже пенсионная реформа, даже страшнее российской

В Германии одновременно с Россией увеличили пенсионный возраст — сразу до 67 лет для всех, а еще скоро пенсии немцам будут уменьшать, а пенсионные взносы увеличивать, утверждает блогер Анна Кисличенко и получает за это 1517 интеракций.

В один день с нами пенсионный возраст в ФРГ увеличивают до 67 лет – как для мужчин, так и для женщин. К 2025 году их правительство намерено снизить размер пенсий и увеличить взносы в пенсионный фонд. Эпоха социальных государств стремительно подходит к концу— Анна Кисличенко (@AnnaKislichenko) August 29, 2018

Однако проблема в том, что в этом утверждении неверно практически все. Во-первых, решение о повышении пенсионного возраста в ФРГ было принято еще в 2007 году, а начало действовать в 2012-м. Про среднюю продолжительность жизни в Германии и сравнение с Россией говорить не будем — все и так понятно.

Во-вторых, правительство ФРГ, напротив, гарантирует, что до 2025 года вопросы снижения размера пенсий и увеличения взносов в пенсионный фонд вообще подниматься не будут. А стандартная пенсия будет составлять не менее 48 процентов от средней зарплаты в стране. На конец 2017 года стандартная пенсия в Германии превышала 1300 евро. DW подробно писала о том, какие "пенсионные" решения на самом деле были приняты в один день Германией и Россией.