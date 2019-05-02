Пять лет пожару в Доме профсоюзов в Одессе

В ответ проукраинские демонстранты собрались уже на новую демонстрацию и двинулись на площадь Куликово поле, чтобы ликвидировать расположенный там палаточный лагерь оппонентов. Пророссийские активисты и их сторонники укрылись в здании Дома профсоюзов. Обе стороны забросали друг друга бутылками с горючей смесью.

48 человек погибли, несколько сотен людей были ранены.

Большинство погибли в здании Дома профсоюзов – люди отравились угарным газом или получили травмы, пытаясь выпрыгнуть из окон.

В ноябре 2015 года киевская Международная консультативная группа обнародовала свой отчет о ходе расследований трагедии.

Согласно украинскому расследованию, в здании было пять очагов пожара. Четыре из них, кроме одного на первом этаже в фойе, возникли в результате поджогов внутри здания.

Настоящее Время напоминает основные выводы комиссии.

Что такое Международная консультативная группа



Международная консультативная группа (МКГ) была создана Генеральным секретарем Европы в апреле 2014 года. Ее задача состоит в том, чтобы расследования трагических событий в Украине, начиная с 30 ноября 2013 года, когда в Киеве силой разогнали участников Евромайдана, отвечали всем требования Европейской конвенции по правам человека и судебной практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

После событий в Одессе 2 мая 2014 года, мандат группы был расширен, и с тех пор она также наблюдает за расследованием этой трагедии.

Председателем группы является бывший президент ЕСПЧ британец Николас Братца, бывший судья ЕСПЧ украинец Владимир Бутко и бывший прокурор Украины Олег Анпилогов.

Как МКГ выполняет свою работу



В своем отчете группа подчеркивает, что сама МКГ не проводит и не помогает проводить расследования. Ответственность за это лежит исключительно на Украине, а именно на Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел страны.

По сути, группа наблюдает за тем, чтобы расследования, которые проводятся на национальном уровне отвечали международным стандартам. Для этого, МКГ запрашивала доступ к соответствующей информации у украинских властей и НКО, а также проводила с ними встречи, чтобы оставаться в курсе того, как идет расследование.

К каким выводам пришла МКГ в своем отчете о трагедии в Одессе



Группа решила, что украинские расследования не соответствуют требованиям Европейского суда по правам человека по трем основным причинам:

1. Предвзятые расследования.

Всего украинские власти инициировали три расследования. Первое – о поведении милиции 2 мая и освобождении 4 мая задержанных после того, как протестующие напали на милицейский участок. Второе – о массовых беспорядках в городе и пожаре в Доме профсоюзов. Третье – о поведении работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во время пожара в Доме профсоюзов.

МКГ пришла к выводу, что второе и третье расследования не были независимыми. Так как и милиция, и ГСЧС напрямую связаны с Министерством внутренних дел страны. Соответственно, расследования, по данным МКГ, должны были проводить другие органы власти.

Кроме того, расследование действий работников ГСЧС не было начато вовремя и продвигалось медленно, считает МКГ.

2. Неэффективность следственных органов.

Группа пришла к выводу, что распределение полномочий между украинской Прокуратурой и Министерством внутренних дел было "неэффективным" и "ущербным" для хода расследования. К такому же результату привело и сокращение следственных групп каждого органа власти.

"Группа считает, что в отношении каждого вопроса в рамках расследования, органы власти не проявили достаточной тщательности и усердия в инициировании и (или) продолжении расследований, в результате чего их общая эффективность была скомпрометирована", – написано в отчете МКГ.

3. Сомнительные судебные процессы.

МКГ "серьезно озабочена" решением Украины прекратить дела в отношении двух подозреваемых из-за отсутствия доказательств. С другой стороны, власти с помощью в одном официальном судебном документе обвинили сразу 21 человека, при этом не указывая на конкретные обвинения против отдельных личностей. В то же время начало судебных слушаний постоянно откладывалось из-за повторного отвода судей.

Нашла ли МКГ что-либо позитивное в украинских расследованиях



Определенный прогресс был достигнут в деле о поведении милиции в день трагедии, отмечает группа.

Несмотря на преобладающую в отчете критику, группа похвалила Украину за относительную открытость в проведении расследования. "Хотя есть недостатки в последовательности, равномерности и регулярности информации, размещенной публично, несомненно, были приняты усилия, чтобы информировать общественность о том, что произошло 2 мая и о ходе расследования".

Кроме того, МКГ отметила, что украинские власти всячески сотрудничали и помогали работе группы.

Что известно о причинах пожара в Доме профсоюзов



Как замечено выше, МКГ не проводила собственного расследования. Пересказывая события 2 мая в отчете, группа полагалась на судебно-медицинские экспертизы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины, а также результаты исследований "Группы 2 мая", независимой организации из 13 местных экспертов-волонтеров.

Выводы обоих структур совпадают, о чем МКГ написала в своем отчете. Очаги возгорания нашлись в пяти местах в Доме профсоюзов. Кроме одного очага в фойе, четыре оставшихся могли быть начаты только людьми, находившимися в здании. Экспертизы не нашли каких-либо доказательств того, что пожар в здании планировался заранее, говорится в отчете.