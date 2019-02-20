Дни 18-20 февраля 2014 года стали самыми кровавыми в ходе "Революции достоинства" в Украине. Тогда в результате противостояний в центре Киева погибли 80 активистов и 13 правоохранителей. Недавно генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование этих преступлений завершено. Однако сами следователи и адвокаты семей погибших это опровергают. Итак, что известно на данный момент о расследовании убийств на Майдане в 2014 году?

Что известно об убийствах на Майдане?

Для расследования убийств на Майдане во время акций протестов в 2014 году по настоянию семей погибших в Генеральной прокуратуре Украины было создано управление спецрасследований. По словам руководителя этого управления Сергея Горбатюка, за пять лет расследования 66 лицам было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "умышленное убийство".

Из них 50 подозреваемых в убийствах активистов скрываются, в основном, в России. Власти РФ не выдают этих людей. По словам Горбатюка, подозреваемых должны судить по закону о заочном судопроизводстве. А этот закон, в свою очередь, предусматривает объявление подозреваемых в международный розыск. Сейчас Интерпол отказал Украине в розыске украинцев, которых подозревают в организации, содействии и совершенные убийств на Майдане. Интерпол видит в расследовании этих убийств признаки политического преследования на фоне смены власти в Украине в 2014 году и, соответственно, отказывается объявлять подозреваемых в розыск, говорит Сергей Горбатюк.

Именно поэтому сейчас работа по завершению расследований убийств парализована. Дела не завершены и будут "висеть", пока Верховная рада Украины не изменит законодательство. При этом, 7 февраля Верховная рада не поддержала включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию отдельных положений кодекса в связи с осуществлением специального досудебного расследования.

Дела Майдана в судах не продвигаются

Сейчас в суд направлены обвинительные акты только по 17 человекам, которых подозревают в убийствах протестующих во время событий на Майдане в 2014 году. Ни одного приговора по ним еще нет. С одной стороны, рассмотрение дел затягивается по объективным причинам из-за большого количества доказательств, которые необходимо изучить суду. В частности, в Святошинском районном суде Киева несколько лет слушается дело о массовом расстреле протестующих в центре Киева 20 февраля 2014 года. В этом производстве собраны доказательства о 48 убитых и 80 раненых. Суд целых два года только допрашивал потерпевших.

В других же судах наблюдаются затягивание слушания дел или саботаж, считает Сергей Горбатюк. Судебные заседания назначаются редко, судьи все время переносят слушания или выбирают слишком легкие меры пресечения, что позволяет подозреваемым бежать от правосудия. В частности, в деле "харьковского "Беркута", где бывшим спецназовцам инкриминировалось убийство трех человек, Апелляционный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения "личное обязательство", и они сбежали в Россию.

Много неустановленных лиц

В некоторых делах остаются "белые пятна", в частности, много неустановленных лиц, которые, как подозревает следствие, были так или иначе причастны к организации нападений и расстрелу людей. Например, есть случаи, когда применялись охотничьи патроны. Однако следователи управления спецрасследований ГПУ до сих пор не установили, кто перевозил эти патроны или где их закупали. Из-за этого остаются нераскрытыми самые первые убийства на Майдане — Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.

Сергей Горбатюк указывает на то, что украинские правоохранительные органы, в частности, министерство внутренних дел (МВД) и Служба безопасности Украины (СБУ) не способствуют проведению этих расследований, а иногда их саботируют. По словам Горбатюка, тех правоохранителей, кто дает правдивые показания о событиях 2014 года, пытаются уволить из правоохранительных органов при переаттестации, а подозреваемые продолжают работать на должностях в МВД и СБУ.

Российский след в убийствах на Майдане

В 2014 году в Украине активно распространялась информация, что протестующих на Майдане расстреливали российские снайперы. Однако за пять лет расследования доказательств, которые бы подтверждали присутствие и применение оружия снайперами из России, следствие пока не нашло, отмечает Горбатюк. Сейчас все подозреваемые ГПУ — это украинцы.

Вместе с тем, следствие продолжает отрабатывать версию причастности спецслужб РФ к этим преступлениям, поскольку есть задокументированные данные о приезде в Украину представителей Федеральной службы безопасности РФ и консультировании ими украинских властей относительно силового варианта противодействия акциям протеста на Майдане в 2014 году. Также подтвержден факт безвозмездной поставки в Украину из РФ под видом гуманитарной помощи спецсредств усиленного действия, гранат, которые не проходили экспертизу на возможность применения. Горбатюк отмечает, что в настоящее время следствие оценивает, к каким последствиям и преступлениям привело эти действия России на события в Украине.

В конце прошлого года Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент на улице Институтской в Киеве, где в 2014 году массово были расстреляны люди. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещает, что обществу будут предоставлены неопровержимые доказательства того, что преступные приказы о расстреле людей на Евромайдане отдавали тогдашние первые лица Украины.