"Визит делегации депутатов парламента Франции в Крым состоится с 13 по 16 марта. Политики примут участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма с Россией", – говорится в сообщении.

В программе визита посещение международного детского центра "Артек" и мемориала на Французском военном кладбище в Севастополе, прогулка по набережной Ялты.

Напомним, что 16 марта 2014 на территории Крыма состоялся локальный, так называемый "референдум о статусе Крыма", на котором более 96 процентов опрошенных крымчан положительно ответили на вопрос о вхождении полуострова в состав России.

Этот "референдум" зафиксировал начало аннексии автономной республики Крым. Он не признан мировым сообществом и Украиной.

Статья 73 Конституции Украины определяет, что "исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины".

Напомним, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрил законопроект, который запрещает американским государственным органам "де-юре и де-факто" признавать российскую аннексию Крыма.

В законе отмечается, что "политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы не признавать притязания России на суверенитет над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

Закон определяет, что "ни один федеральный департамент или агентство не могут предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь", в признании "де-юре или де-факто суверенитета России над Крымом".

Текст документа опубликован 7 марта на интернет-сайте Конгресса США.

О визите Путина в Крым и позиции Меджлиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин приедет в Крым на пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля не дал прямого ответа на вопросы о том, поедет ли президент России в Крым в ближайшие дни. "Если президент примет такое решение, мы своевременно вас проинформируем", – отметил Дмитрий Песков 13 марта. При этом Песков уточнил, что "рассматриваются разные варианты".

"Можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения – это очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях", – заверил представитель Кремля.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал кандидатов в президенты Украины отреагировать на желание президента России посетить аннексированный полуостров.

"Я лично как украинский политик и глава Меджлиса просил бы каждого из кандидатов в президенты отреагировать на запланированный приезд президента страны-оккупанта Путина на временно оккупированную украинскую территорию. Ибо в этом реагировании каждый кандидат четко отметил бы свое видение освобождения Крыма от российской оккупации. Поэтому я очень надеюсь, что кандидаты в президенты воспользуются такой возможностью. Хотя думаю, что некоторые в очередной раз будут этого избегать", – подчеркнул Рефат Чубаров в эфире телеканала ZIK.

Он поблагодарил правительство Соединенных Штатов Америки, которое активно поддерживает Украину в борьбе за свои территории.

"Мы очень благодарны правительству США, Конгрессу и Сенату и вообще политикуму за их последовательность относительно непризнания аннексии Крыма и поддержки Украинского государства. А также относительно постоянного давления на Российскую Федерацию и мобилизацию, своего рода, западноевропейских партнеров. Потому что именно здесь мы очень рассчитываем на то, что политика США будет и в дальнейшем продолжаться, а также будет усиливаться давление как самой Америки, так и всего цивилизованного мира", – отметил Чубаров.

Вопрос будущему президенту Украины

В программах большинства кандидатов в президенты Украины нет четкого плана деоккупации Крыма, а упоминания о возврате полуострова носят неконкретизированный характер. Об этом говорится в мониторинге "Кандидат, скажи: чей Крым?", который в феврале обнародовали активисты международного движения за освобождение Крыма и солидарность с крымскотатарским народом #LiberateCrimea.

По данным мониторинга, в программах четырнадцати кандидатов в президенты Украины вообще не упоминается о Крыме, а именно – у Юрия Бойко, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Андрея Садового, Сергея Каплина, Александра Вилкула, Дмитрия Добродомова, Олега Ляшко, Александра Данилюка, Виктора Бондаря, Владимира Петрова, Александра Мороза, Юрия Кармазина, Александра Соловьева.

Кроме этих четырнадцати человек, Крым не упоминается, но, тем не менее, есть прозрачный намек на него, в программах Владимира Зеленского, Юрия Деревянко, Андрея Новака, Сергея Кривоноса, сообщает Центр внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

Украинские политики признают Крым украинским

Вице-президент независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел" Игорь Харченко отмечает, что основанная позиция украинских политиков – это признание Крыма украинской территорией.

"Никто не говорит, что это российская территория, но при этом нет и активности по данному вопросу, потому что нет решений. Есть эмоциональные заявления, такие, как "Крым будет возвращен", но никто не демонстрирует механизм, как он это сделает в ближайшие годы, или через пять, или через десять лет. Никто не пытается определить временные рамки для процесса возвращения Крыма", – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

По мнению политолога, такой подход к решению крымской проблемы – политические заявления без конкретных действий – демонстрируют и международные партнеры Украины.

"Никто из наших стратегических партнеров не может предложить план, как все должно произойти. Теоретически все понятно: раз оккупировали, то нужно отдать назад. Но это – первый подобный случай в Европе после Второй мировой войны, это глобальное нарушение баланса сил, и у мирового сообщества нет рецепта, как действовать в такой ситуации", – подчеркивает Игорь Харченко.

Сколько бы времени с момента аннексии полуострова не прошло, отмечает он, Крым – и сто лет будет оставаться украинским. Однако для того, чтобы формировать "украинское представление о Крыме" у новых поколений, государство должно проводить активную информационную политику, говорит политолог.

"В нашем случае – это оккупированная территория, и об этом легко говорить. В Крыму не было межэтнического или гражданского конфликта, пять лет назад прошла обычная оккупация. Эти факты позволяют относительно легко сформировать понимание у молодежи о том, что Крым был захвачен. Есть первичный материал для разработки воспитательной программы об "украинскости" Крыма", – считает Игорь Харченко.

В этом направлении, подчеркивает политолог, наиболее активно работают крымские татары.

"Они страдают от аннексии, им нужна политическая поддержка, особенно тем, кто остался на оккупированной территории", – резюмирует Игорь Харченко.

Донбасс акцентирован больше

По мнению политолога Алексея Якубина, лидеры президентской гонки в Украине основной акцент делают на проблеме деоккупации Донбасса, без демонстрации пошаговой программы возврата Крыма.

"У Юрия Бойко есть стратегия по поводу Крыма: нужно остановить конфликт на Донбассе, а о Крыме следует говорить позже. Юлия Тимошенко хотела бы привязать вопросы о полуострове к Будапештскому меморандуму. К формату "Будапешт – плюс", по ее мнению, должны присоединиться представители Евросоюза и Германии. У Петра Порошенко упоминают о том, что Крым – это Украина, и необходимо ориентироваться на международные способы возвращения территории, без конкретной стратегии, но с общими словами о поддержке крымских татар", – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

Он считает, что на протяжении последних пяти лет украинский политикум больше внимания уделял ситуации на Донбассе, поскольку там продолжалась активная фаза конфликта.

"Споры по поводу Крыма были активны в 2014 – 2015 годах, после чего мы увидели новую логику Киева, которую можно определить так: нет смысла бороться за все население, нужно делать акценты на ситуации с крымскими татарами на полуострове. Такая логика мне кажется ошибочной, поскольку для большинства крымчан разрывает связь с "большой" Украиной. Сложно называть заботой о Крыме, когда отключают электроэнергию, перекрывают воду, осложняют возможности въезда-выезда", – подчеркивает Алексей Якубин.

Еще один аспект борьбы за возвращение Крыма проводится на международном уровне и направлен на формализацию понимания – кому принадлежит Крым, утверждает политолог.

"Огромное внимание уделяется тому, как обозначен Крым на международных картах. Официальный Киев больше говорит о санкциях и ограничителях для полуострова, чем о практических шагах по его возврату", – подчеркивает Алексей Якубин.

По его словам, время, прошедшее с момента аннексии территории, привело к снижению интереса к процессу возврата Крыма во внутриукраинской дискуссии.

"Если референдум незаконный, о чем говорят в Киеве, то на какой вариант возврата согласна украинская власть? Возможно, следует предложить новый плебисцит при посредничестве ООН или ЕС? К сожалению, этот вопрос табуируется просто фразой "Крым – это Украина", а технические вопросы, связанные с возвращением Крыма, больше говорят, что для Киева Донбасс – это вопрос первоочередной важности", – считает Алексей Якубин.