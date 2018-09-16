В рейтинге Economist Intelligence Unit рассматриваются 140 крупнейших городов мира, список ежегодно составляется на основе исследования более 30 важных факторов, влияющих на комфортность проживания - таких как безопасность, доступность медицинского обслуживания и образования, качество еды, дорог и общественного транспорта и, конечно, возможность весело провести время в кафе или баре.

Победители этого рейтинга и так ежегодно получают свою долю внимания от СМИ (в 2018 году Вена вытеснила Мельбурн с верхушки этого списка), поэтому мы решили сосредоточиться на тех городах, которые в последнее десятилетие упорно карабкались вверх по ступеням рейтинга Economist Intelligence Unit.

Они хоть и не вошли пока в первую десятку рейтинга, но уже достигли многого. Что стало причиной их прогресса? Что говорят об этом их жители?

Гонолулу, США

Столица штата Гавайи за последние 10 лет совершила рывок наверх в таблице и сейчас это самый удобный для жизни город Соединенных Штатов - в основном, благодаря своим высоким показателям в сфере образования и культуры.

Жители Гонолулу говорят, что улучшения связаны с ростом мировой экономики и внедрением на Гавайях типично городского образа жизни, что им раньше было несвойственно.

"В конце концов и власти, и бизнес, и сами жители признали, что города надо развивать", - говорит проживший всю жизнь на Гавайях Тодд Апо, старший вице-президент по вопросам развития общин компании по недвижимости The Howard Hughes Corporation.

"Когда ты живешь на изолированном от мира острове, тебе надо иметь все необходимые составляющие для нормальной жизни, и то, что мы имеем сейчас - это результат долгосрочных усилий очень многих людей".

Одной из инициатив в Гонолулу было построить общины с большими пешеходными зонами для прогулок - как, например, район Уорд Виллидж, где перемешаны торговые и жилые пространства.

Серьезные инвестиции были сделаны в железнодорожную систему HART, первую в Гонолулу, открытие которой планируется на 2020 год. Поезда свяжут деловой центр Гонолулу с пригородами, расположенными в 20 милях на запад.

Сюда приезжает жить и работать большое количество иностранцев, особенно из Японии и других стран Азии. Гонолулу приглашает всех, независимо от рас и традиций.

"Все мы здесь в одном каноэ, все мы хотим сделать так, чтобы жизнь здесь была мирной и приятной", - говорит Саймон Триси, президент гавайской The Howard Hughes Corporation, недавно переехавший сюда из Нью-Йорка.

"В Гонолулу прекрасная культура, здесь царит дух алоха, здесь в наличии все элементы городской жизни, общинной жизни, здешняя атмосфера вдохновляет и обновляет тебя, она очень здоровая".

Будапешт, Венгрия

Столица и самый большой город Венгрии за последние 10 лет серьезно улучшил свою инфраструктуру и много достиг в благоустройстве районов, что не могли не заметить его жители.

"Я живу в Будапеште восемь лет, и огромный прогресс очевиден", - говорит Виктория Скиба, учредитель будапештского журнала The Spoiled Queen.

"Появилось много велодорожек, стало больше маршрутов автобусов и трамваев, которые действуют круглые сутки, многие части города буквально возродились - в том числе и те, которые всегда считались заброшенными".

Хотя Венгрия еще с V века считается страной вина и виноградников, сейчас она переживает взрыв популярности крафтового пива и уличной еды. Повсюду можно видеть новые кафе.

Оживлению в этой сфере помог и приход в страну иностранных компаний после присоединения Венгрии к Евросоюзу. Появились новые рабочие места, приехало много иностранцев, не владеющих венгерским.

Но все это принесло не только плюсы. "Открылось много дешевых баров, особенно в районе VII, и эта часть города теперь полна туристов", - отмечает Скиба. По ее словам, наплыв туристов и экспатов взвинтил цены на аренду жилья.

"Жителям других стран, планирующим переехать в Будапешт, следует для начала проверить по тематическим группам в "Фейсбуке" цены на аренду жилья, чтобы не платить лишнего только потому, что они иностранцы, что здесь случается часто", - предупреждает она.

Эль-Кувейт, Кувейт

Эль-Кувейт находится примерно в середине рейтинга лучших городов мира по комфортности проживания, но город продолжает неуклонно подниматься вверх по этому списку, благодаря всё большей культурной открытости и громадным улучшениям в дорожной системе.

Кувейт зажат между Персидским заливом, Саудовской Аравией и Ираком. Эль-Кувейт всегда был важным городом и портом для международной торговли, и в последнее десятилетие глобальное влияние стало проникать в его повседневную жизнь.

"Я там вырос, и раньше там действовали куда более строгие правила относительно музыки, театра и кино. Сейчас все меняется", - рассказывает Акиб Усман, основатель мультимедийной компании Midwest Immersive, который сейчас живет в США.

"Раньше концерты поп-музыки были чем-то неслыханным. Впервые в жизни я попал на концерт не у себя на родине, а в Индии. Теперь их проходит масса, что меня поражает. За последние лет пять все переменилось".

Усман связывает перемены с глобализацией и интернет-культурой. Интернет, кроме того, породил необыкновенный интерес к зарубежной кухне.

"Поскольку алкоголь в стране запрещен, люди в качестве развлечения ходят в рестораны и хотят попробовать блюда буквально во всех, - говорит он. - Cheesecake Factory не захотела открыть в Кувейте свой филиал, и тогда одна из кувейтских компаний инвестировала в открытие в стране этой франшизы".

Хотя Кувейт и стал более открыт для западной культуры, а уровень финансовой свободы и ожидаемая продолжительность жизни здесь достигли рекордной высоты, есть вещи, о которых необходимо предупредить потенциальных экспатов.

Собственниками земли здесь могут быть только кувейтцы. Иностранцам, планирующим здесь бизнес, надо иметь кувейтского партнера с долей в бизнесе не меньше 51%.

Впрочем, отсутствие налога на продажи и подоходного налога делает город и страну отличным местом для работы и для того, чтобы скопить денег, подчеркивает Усман.

Окленд, Новая Зеландия

Этот северный новозеландский город постоянно занимает высокие места в рейтинге Economist Intelligence Unit, и его позиция в последние 10 лет постоянно улучшается.

"Окленд культурно богат, и это положение продолжает улучшаться", - говорит уроженец города Кристофер Хилл, консультант агентства семейного отдыха Hands Up Holidays.

Город действительно испытывает сильное влияние самых разных культур - и аборигенов, и азиатской, и западной, а с недавнего времени - и южноамериканской.

Это привело к буму ресторанного бизнеса с кухнями разных стран и к регулярным культурным фестивалям, включающим отмечание китайского Нового года и главного индийского и индуистского праздника Дивали.

За последние годы Окленд значительно улучшил положение в здравоохранении и образовании для своих жителей, хотя, по словам Хилла, качество частных школ и медицинских учреждений по-прежнему выше, чем государственных. Впрочем, высшее образование, говорит он, первоклассное в любом случае.

В городе есть что улучшать - и это относится прежде всего к инфраструктуре. "Окленд разросся вширь, и это не сопровождалось тщательным планированием. Но с транспортными пробками в последнее время удается справляться все эффективнее, и система общественного транспорта продолжает улучшаться", - говорит Хилл.

Так что горожанам при выборе места жительства приходится мыслить стратегически.

"В районах, близких к побережью, с пробками особенно плохо, так что перед вами выбор: либо жить недалеко от пляжа, либо быстро добираться на работу", - предупреждает Хилл.

"Но можно иметь лучшее из двух миров, если поселиться в Девонпорте (модном районе в северной части залива) и путешествовать на работу в центр города на пароме".

Жизнь в Окленде недешевая. Недавно город занял четвертое место в мире в списке самых дорогих для покупки собственного жилья. Местные власти предпринимают шаги к тому, чтобы запретить иностранцам покупать здесь недвижимость.

Тайбэй, Тайвань (Китайская Республика)

Тайбэй продолжает подниматься вверх по ступеням рейтинга самых комфортных для жизни мегаполисов, его городские власти активно инвестируют в развитие инфраструктуры и здравоохранение.

Система метро связывает почти все уголки города, дотягиваясь и до международный аэропорт, из которого можно улететь чуть ли не в любую страну мира.

О здравоохранении и образовании жители Тайбэя говорят в восторженных тонах.

"Система здравоохранения удивительна - и это говорю я, человек, выросший в Канаде!" - рассказывает консультант по корпоративному праву Шэннон Уотсон, переехавшая сюда из Оттавы.

"Как только вы получаете статус "alien resident", "иностранец, постоянно живущий в стране" (либо по работе, либо приехав на учебу, либо став членом семьи тайваньского гражданина), вам как экспату выдают медицинскую карту с точно таким же обслуживанием, как и у местных жителей, в том числе и стоматологическим. Лечение стоит очень недорого".

Для получения образования здесь тоже масса разнообразных возможностей. Приехавшая сюда из США Джуди Тсуэй, открывшая здесь компанию по консультированию медиа-бизнеса Wild Hearted Words, для своей дочери нашла школу Монтессори, где учеников к тому же кормят и обучают китайскому языку.

В Тайбее любят детей, так что для молодых семей Тайвань - идеальное место. "В поезде, даже если вагон переполнен, люди уступают место, как только видят ребенка", - рассказывает Тсуэй.

И хотя чтобы найти здесь работу, необходим определенный уровень владения китайским, местные жители очень дружелюбны и всегда готовы помочь иностранцам, даже если сами плохо говорят по-английски, отмечает Джуди Тсуэй.