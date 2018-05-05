Большинство людей, имеющих представление об истории XX века, согласятся с тем, что революционные теории Маркса имели весьма тяжелые последствия.

Его идеи стали основой для многочисленных социальных экспериментов, результаты части из них оказались по-настоящему ужасными.

После того, как его теории стали ассоциироваться с тоталитаризмом, ограничением свобод и массовыми убийствами, неудивительно, что фигура Маркса продолжает вызывать жгучие разногласия.

Однако у немецкого философа есть и другое, гораздо более человечное лицо, а некоторые его идеи изменили мир к лучшему.

Сейчас стало очевидно, что некоторые вещи Маркс предсказал с точностью: что небольшая группа очень богатых людей будет управлять мировой экономикой, что капиталистическая система неустойчива и до смерти пугает нас своими цикличными финансовыми кризисами, а индустриализация улучшила отношения между людьми.

Наследие Маркса ощущается в нашей жизни даже в XXI веке. Что же предопределил немецкий философ в своих трудах?

1. Он хотел отправлять детей в школы, а не на работу

Казалось бы, это очевидно для всех нас. Однако в 1848 году, когда Карл Маркс в соавторстве с Фридрихом Энгельсом писал свой знаменитый "Манифест Коммунистической партии", детский рабочий труд считался нормой.

Даже в наши дни каждому десятому ребенку приходится работать, показывает статистика Международной организации труда (данные за 2016 год).

Однако тот факт, что большинство детей все-таки перешли с фабрик в школьные классы, во многом заслуга Маркса.

Линда Юэх, автор книги "Великие экономисты: как их идеи могут помочь нам сегодня", отмечает: "Одним из десяти пунктов "Манифеста Коммунистической партии" Маркса и Энгельса было бесплатное образование для всех детей в общественных школах и отмена детского труда на фабриках".

Маркс и Энгельс были не первыми, кто отстаивал права детей, однако "марксизм присоединился к хору голосов в конце XIX века, когда школьное образование считалось обязательным и маленьким детям уже не позволяли работать на заводах", - говорит Юэх.

2. Он хотел, чтобы у нас было свободное время, и мы сами решали, что с ним делать

Как вам нравится идея не работать по 24 часа в сутки и семь дней в неделю? А как насчет обеденного перерыва? Хотите ли вы иметь возможность получать пенсию в старости?

Если вы ответили "да" хотя бы на один из этих вопросов, скажите спасибо Карлу Марксу.

Профессор Майк Сэведж из Лондонской школы экономики говорит: "Когда вас заставляют работать по многу часов, то у вас нет своего времени. Вы больше не распоряжаетесь собственной жизнью".

Маркс писал, что в капиталистическом обществе многие люди ради выживания вынуждены продавать единственное, что у них есть - свой труд - в обмен на деньги.

Согласно Марксу, часто это был неравноценный обмен, который мог привести к эксплуатации и чувству отстраненности: человек мог чувствовать себя так, будто потерял связь с базовыми человеческими ценностями.

Маркс хотел большего для трудящихся людей: он хотел, чтобы мы были независимыми, творческими и, прежде всего, чтобы мы стали обладателями своего личного времени.

"В целом Маркс говорит о том, что работа не должна определять всю нашу жизнь. Он имел в виду жизнь, где у нас есть доля независимости, где мы сами решаем, как хотим жить. Сегодня это считается идеалом, к которому стремятся большинство людей", - отмечает Сэведж.

"У Маркса есть знаменитая цитата, где он говорит, что мы можем охотиться по утрам, рыбачить днем, пасти скот вечером и заниматься критикой после ужина. Он сильно верит в свободу, в эмансипацию и необходимость борьбы с отстраненностью", - добавляет ученый.

3. Он хотел, чтобы мы получали удовольствие от работы

Наша работа может стать источником радости, если человек может "увидеть себя в объектах, которые он создает".

Работа может дать нам возможность быть креативными и показать лучшее, на что мы способны: будь это наши человеческие качества, ум или навыки.

Однако если у вас неинтересная работа, которая не вызывает у вас никаких чувств, то вы в конце концов почувствуете себя подавленным и угнетенным, а также отторгнутым.

Это не слова какого-нибудь современного гуру по мотивации из Силиконовой долины, они звучат из уст человека, жившего в XIX веке.

В своей более ранней работе - "Экономическо-философских рукописях 1844 года" - Маркс предстает как один из первых мыслителей, связавших удовлетворение от работы с благополучием.

Он отмечает, что если мы тратим так много времени на работу, то должны получать от нее какую-то радость.

Чувство гордости за плоды своего труда приносит удовлетворение от работы, необходимое для счастья, считает немецкий мыслитель.

Маркс исследовал, каким образом капитализм - в своей погоне за скоростью, увеличением производства и прибыли - сделал работу более специализированной.

И если вы занимаетесь только тем, что нарезаете резьбу на болтах - несколько тысяч раз в день, изо дня в день... Что ж, вам может быть непросто получить от этого удовольствие.

4. Он хотел, чтобы люди стремились к переменам

Если в вашем сообществе что-то идет не так, если вы чувствуете несправедливость или неравенство, то вы поднимаете шум и требуете перемен.

Однако в Британии XIX века новое капиталистическое общество могло показаться обессилевшему рабочему единым и несдвигаемым монолитом.

Но Карл Маркс верил в перемены и призывал других верить в них. Эта идея была подхвачена.

Организованные протесты привели к серьезным социальным изменениям во многих странах: к введению законов против расовой дискриминации, гомофобии и классового неравенства.

Один из организаторов фестиваля марксизма в Лондоне Льюис Нильсен говорит: "Нужна революция, чтобы изменить общество; мы протестуем, чтобы улучшить общество. Именно таким образом обычные люди добились доступа к службам здравоохранения и введения восьмичасового рабочего дня".

Маркса часто называют философом, но Нильсен с этим не согласен. "Считается, что он только и занимался тем, что философствовал и придумывал разные теории. Но если вы посмотрите на то, что делал Маркс в жизни, то вы увидите, что он был также активистом: он основал Первый интернационал, участвовал в кампаниях в поддержку бедных рабочих, вышедших на забастовки", - отмечает он.

"Его лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" - это настоящий призыв к оружию. Настоящее наследие Маркса состоит в том, что у нас есть традиция борьбы за улучшение. Она основана на теории Маркса, даже если сами протестующие и не называют себя марксистами", - говорит Нильсен.

"Как женщины добились права голосовать? Не из-за того, что люди в парламенте вдруг прониклись к ним жалостью, а потому, что женщины организовали протест. Как мы добились выходных? Потому что профсоюзы вышли ради этого на забастовку. Как мы добились всего, что улучшает жизнь простых людей?" - добавляет активист.

Что ж, похоже, борьба Маркса как локомотив социальных реформ и правда возымела успех, и это признал британский консервативный политик Квинтин Хогг, который в 1943 году сказал: "Мы должны дать им реформы, иначе они дадут нам революцию".

5. Он предупреждал нас о сближении государства и большого бизнеса... и призывал присматривать за СМИ

Что вы думаете о тесных связях государства и крупных корпораций? Нравится ли вам, что Google предоставил Китаю тайный доступ к своему сервису?

А как насчет того, что Facebook предоставил личные данные пользователей компании, которая создает системы для влияния на избирателей?

Маркс и Энгельс предсказывали это еще в XIX веке.

Конечно, они не пользовались социальными сетями, однако, как отмечает профессор криминологии Университета Буэнос-Айреса Валерия Вег Вайс, они были первыми, кто определил подобные угрозы и проанализировал их.

"Они тщательно исследовали связи, существовавшие в то время между правительствами, банками, бизнесом и ключевыми игроками колониальной системы. И так они добрались аж до XV века", - говорит Вег Вайс.

Какой же они делают вывод? Если практика (пусть и порочная) доказывала свою эффективность для бизнеса и для государства - например, рабство как толчок к дальнейшему развитию колоний, - то закон будет защищать ее, отмечает Вег Вайс.

Проницательные взгляды Маркса на силу прессы тоже остаются удивительно актуальными и в XXI веке.

"Маркс осознавал важность прессы, когда дело касалось влияния на общественное мнение. Сегодня мы говорим о фейковых новостях, медиаскандалах... но Маркс все это уже понимал", - подчеркивает Вег Вайс.

"Он изучал статьи, которые публиковались в то время, и пришел к выводу: мелкие преступления и криминальные случаи с участием бедняков слишком преувеличивались, в то время как криминал с участием "белых воротничков" и политические скандалы, напротив, умалчивались", - говорит Вег Вайс.

Пресса также была действенным инструментом для разделения общества.

"Там говорилось, что ирландцы крадут рабочие места у англичан, черных настраивали против белых, мужчин против женщин, иммигрантов против местных... в то время как бедные слои населения боролись друг с другом, богатые продолжали спокойно жить своей жизнью", - добавляет она.

И еще один факт: марксизм на самом деле опередил капитализм.

Сегодня это утверждение может показаться странным, но обратите внимание: до того, как мир узнал о капитализме, он уже слышал о марксизме.

Линда Юэх утверждает, что термин "капитализм" был введен не Адамом Смитом, которого считают отцом современной экономики, когда он говорил о "невидимой руке" рынка, а впервые появился в 1854 году в романе британского писателя Уильяма Теккерея.

"Теккерей использовал слово "капиталист" в значении "владелец капитала", - говорит Юэх.

"Так что, возможно, первым, кто использовал его в экономическом смысле, был Карл Маркс, который описал капитализм в своем труде "Капитал" 1867 года, после чего это слово стало использоваться как антоним к слову "марксизм". Так что, в каком-то смысле, марксизм опередил капитализм", - подчеркивает она.