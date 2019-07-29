Пять человек получили огнестрельные ранения на фестивале в Калифорнии

Как рассказала представитель Медицинского центра долины Санта Клара Джой Алексиу, в больницу уже поступили двое раненых, а позже ожидается прибытие еще троих. Информацию об их состоянии она предоставить не смогла.
В соцсетях публикуют видео, демонстрирующие, как посетители фестиваля разбегались в стороны в попытке спастись.
Трехдневное мероприятие привлекает тысячи любителей чеснока. В воскресенье был последний день фестиваля.
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