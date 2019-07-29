Не менее пяти человек в воскресенье получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на гастрономическом фестивале в северной Калифорнии, сообщает представитель местной больницы.
JAV policija
© AFP / Scanpix

Как рассказала представитель Медицинского центра долины Санта Клара Джой Алексиу, в больницу уже поступили двое раненых, а позже ожидается прибытие еще троих. Информацию об их состоянии она предоставить не смогла.

В соцсетях публикуют видео, демонстрирующие, как посетители фестиваля разбегались в стороны в попытке спастись.

Трехдневное мероприятие привлекает тысячи любителей чеснока. В воскресенье был последний день фестиваля.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил в США пожизненный срок и еще 30 лет тюрьмы (1)

Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке приговорил...

В Хельсинки произошла стрельба

Как сообщила сегодня вечером полиция Хельсинки, на...

В мире

Лондон категорически против нового переноса срока выхода из ЕС

Выход Великобритании из ЕС без соглашения - все более...

Директор Национальной разведки США намерен уйти в отставку

Дэн Коутс, руководитель одной из разведслужб США ,...

Более 500 приходов московского патриархата присоединились к ПЦУ (4)

С момента создания Православной церкви Украины в...

"Групповое изнасилование на Кипре": все израильские подростки на свободе

Семь израильских подростков, остававшихся под стражей...

Исламисты из "Боко Харам" расстреляли похоронную процессию в Нигерии

Жертвами боевиков исламистской террористической...

TOP новостей

Какой ипотечный кредит разумно брать: существует ли безопасная черта (2)

Рынок недвижимости в Литве на данный момент...

Предупреждение отдыхающим у моря: вода может представлять опасность для здоровья

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа, опираясь на...

Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих (80)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Президент Литвы: инвестиции Китая в Клайпедском порту могут навредить безопасности (1)

Литовский президент Гитанас Науседа в субботу...

Imlitex планирует продолжить импорт СПГ через Клайпеду

Предприятие Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings,...