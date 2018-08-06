"Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения", — рассказал ТАСС пресс-секретарь Южного региона полиции Фредрик Братт.

Судебные слушания по делу россиянина состоятся не позднее 7 августа. Российское консульство в Гетеборге уже связалось по этому поводу со шведской полицией.

"Мы держим ситуацию на контроле, находимся в контакте со шведскими правоохранительными органами. Мы готовы оказать необходимое консульское содействие", — рассказала представитель российского консульства в Гетеборге.

Инцидент произошел 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. 130-метровое судно BBC Lagos, зарегистрированное на островах Антигуа и Барбуда, перевозило пять тысяч тонн пшеницы и направлялось из Клайпеды в Лас-Пальмас.