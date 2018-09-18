В Семяновицах прохожий заметил на улице мужчину без сознания. Когда на место прибыла скорая, была установлена смерть. Причиной было слишком большое количество алкоголя. Спасатели пытались реанимировать 31-летнего Кшиштофа Новака, но спустя время им пришлось констатировать смерть.
Кшиштоф попал в морг. Тело ждало осмотра врача, но из холодильников послышались шумы и странные стоны. Охранник решил проверить, что происходит. Когда охранник вытащил ящик, чтобы проверить источник шума, он был в шоке. Увидел трясущегося от холода мужчину, который просит одеяло.
Когда на место прибыла полиция, Кшиштофу пришлось дать показания. Несмотря на рекомендации врачей, оставаться под наблюдением, мужчина взял свои вещи, оделся и вышел. По дороге домой он изменил мнение о возвращении домой и попросил таксиста, чтобы отвез его на вечеринку, которую раньше покинул.
Под давлением СМИ дело дошло до суда. Врач, который констатировал остановку сердца, ожидает допроса.
В июле 2015 года подобный курьезный случай произошел в Латвии. В морге Гулбене была доставлена 69-летняя женщина, которую родственники сочли умершей Как выяснилось, родственники женщины, которая весь день спала крепким сном, решили, что она умерла, но не стали звонить ни врачу, ни в полицию, а сразу обратились в похоронную фирму. Работники бюро ритуальных услуг доставили "усопшую" в морг, но перед тем как положить ее в морозильную камеру, заметили, что она просто спит, и связались с дежурным врачом больницы, который вызвал "скорую".
А в январе этого года в Испании заключенный тюрьмы очнулся в больничном морге, где он оказался после того, как три медика констатировали его смерть. Гонсало Монтойя Хименес пришел в себя за несколько часов до того, как судмедэксперты должны были приступить к вскрытию тела.
Пьяный поляк "воскрес" в морге и вернулся на вечеринку
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