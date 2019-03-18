О случившемся он рассказал своему знакомому, который и поделился информацией в Facebook.



"16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу. На улице к нему и его детям приблизился говорящий по-эстонски мужчина, который стал выкрикивать оскорбления: "Евреев в печь! Хайль Гитлер!", приправляя это нецензурными выражениями", — сказано в публикации.

"Поблизости находился патруль МУПО, к которому раввин обратился за помощью и с просьбой предпринять что-либо, так как была опасность, что хулиган предпримет физическую атаку. Увы, патруль полностью проигнорировал просьбу. К счастью, в это раз нападавший ограничился словесными оскорблениями и не преследовал раввина с детьми, которому удалось отвязаться от него. Это первый подобного рода инцидент за все время пребывания раввина в Эстонии", — рассказал Генадий Грамберг.