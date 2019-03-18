О случившемся он рассказал своему знакомому, который и поделился информацией в Facebook.
"16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу. На улице к нему и его детям приблизился говорящий по-эстонски мужчина, который стал выкрикивать оскорбления: "Евреев в печь! Хайль Гитлер!", приправляя это нецензурными выражениями", — сказано в публикации.
"Поблизости находился патруль МУПО, к которому раввин обратился за помощью и с просьбой предпринять что-либо, так как была опасность, что хулиган предпримет физическую атаку. Увы, патруль полностью проигнорировал просьбу. К счастью, в это раз нападавший ограничился словесными оскорблениями и не преследовал раввина с детьми, которому удалось отвязаться от него. Это первый подобного рода инцидент за все время пребывания раввина в Эстонии", — рассказал Генадий Грамберг.
Эфиопия заявила о сходстве двух последних катастроф Boeing 737 Max 8
Данные бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии...
В США арестован подозреваемый в убийстве главаря мафии из "семьи Гамбино"
В США правоохранительные органы задержали в...
Пьяный — главному раввину Эстонии: "Евреев в печь! Хайль Гитлер" (19)
В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся...
Президент Австрии призвал ЕС "не плясать под дудку Трампа" (44)
Президент Австрии Александер ван дер Беллен...
Тереза Мэй может отменить новое голосование по "Брекзиту" (6)
Голосование состоится только в том случае, если...
TOP новостей
Больше всего мэров будет у соцдемов, крупные города возглавлят представители комитетов (8)
После м униципальных выборов в Литве больше всего...
Лидеры по мандатам на муниципальных выборах в Литве - консерваторы и социал-демократы (1)
На муниципальных выборах в Литве больше всего...
Президент: письмо премьера к по поводу БелАЭС – антиконституционное действие (13)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье...
Эфиопия заявила о сходстве двух последних катастроф Boeing 737 Max 8
Данные бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии...