Происшествие случилось 24 декабря, во время мониторинга. Хорошее находится за 36 км к западу от Луганска.

"Наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль, из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде", - сообщили в миссии.

"Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что при этом мужчина высказывал словесные оскорбления в адрес наблюдателей.

Ранее наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала недалеко от Луганска среди вооружения боевиков реактивные системы залпового огня, размещенные с нарушением линий отвода.

В частности, боевики держат возле Луганска 22 "Града".