Происшествие случилось 24 декабря, во время мониторинга. Хорошее находится за 36 км к западу от Луганска.
"Наблюдатели видели, как рядом остановился автомобиль, из него вышли 5 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде", - сообщили в миссии.
"Вскоре после этого один из мужчин, явно пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю миссии и сорвал задний стеклоочиститель и флаг ОБСЕ", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что при этом мужчина высказывал словесные оскорбления в адрес наблюдателей.
Ранее наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала недалеко от Луганска среди вооружения боевиков реактивные системы залпового огня, размещенные с нарушением линий отвода.
В частности, боевики держат возле Луганска 22 "Града".
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