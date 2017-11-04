ПВО Саудовской Аравии сбили ракету из Йемена у аэропорта Эр-Рияда

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда.
© Reuters/Scanpix

По данным телеканала "Аль-Арабия", ракету запустили йеменские повстанцы-хуситы, их целью был международный аэропорт саудовской столицы.

Расположенный в 35 км к северу от Эр-Рияда аэропорт короля Халида работает в штатном режиме, самолеты садятся и взлетают по расписанию.

Отмечается, что атака была отражена своевременно, пострадавших среди населения нет. Йеменские мятежники, в свою очередь, сообщили о поражении цели.

"Мы в очередной раз доказали, что столицы наших врагов не защищены от наших ракет", - написал в своем "Твиттере" официальный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Мохаммад Ас-Салям.

Противостояние в Йемене между правительственными силами и хуситами продолжается с 2014 года, в активную фазу оно перешло в марте 2015 года.

Правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, получают поддержку со стороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В 2015 году Саудовская Аравия начала наносить авиаудары по позициям хуситов, жертвами которых, по данным ООН, стали тысячи мирных жителей.

В ответ на это йеменские мятежники регулярно обстреливают ракетами саудовские приграничные районы.

Саудовские силы ПВО неоднократно перехватывали ракеты, запускавшиеся в сторону королевства с территории Йемена, однако ракета впервые достигает густонаселенного района.

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