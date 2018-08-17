По ее словам, просьбы написали:
- Анатолий Бусыгин, Алексей Шибаев, Сергей Егоров и Ольга Ковалис из Мариупольского СИЗО;
- Василий Кусакин и Валерий Гратов из Днепровского учреждения исполнения наказаний №4;
- Мурат Джимиев из Киевского следственного изолятора.
Денисова отметила, что на данный момент уже 22 заключенных российских гражданина подали такие заявления.
Омбудсмен сказала, что все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в администрацию президента РФ.
Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки, но до сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова и уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене.
Ранее Денисова сообщала о 4 гражданах России, обратившихся к своему президенту с заявлениями об обмене на украинских политзаключенных. Перед тем - еще об 11-х.
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что президент Петр Порошенко готов помиловать тех российских преступников, которые написали Путину об обмене, чтобы освободить политзаключенных Кремля.
Вместе с тем в Кремле на просьбу матери украинского политзаключенного Олега Сенцова о помиловании сына ответили, что Сенцов должен сам попросить.
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