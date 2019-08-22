Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом и рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой на поддержание отношений, заявил Владимир Путин.
"Мы обсуждали, действительно, и некоторые вопросы международной повестки дня. Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - сказал Путин
Президент РФ также сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта "Северный поток-2" и поблагодарил Финляндию за прагматичный подход к проекту.
В сентябре 2018 года началась прокладка газопровода "Северный поток-2" через исключительную экономическую зону Финляндии.
"Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне", - сказал глава российского государства.
Он также поблагодарил Финляндию за "прагматичный подход" к "Северному потоку-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.
Грузинский телеканал уволил обматерившего Путина журналиста (10)
Новое руководство грузинского телеканала "Рустави 2"...
Путин выступил за восстановление отношений с ЕС и поблагодарил Финляндию за "Северный поток-2" (1)
Президенты России Владимир Путин и Финляндии Саули...
"Мира в Украине нет": Меркель и Джонсон не видят предпосылок для воссоединения России с G7 (19)
Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что в...
СМИ: Эрдогану нечего противопоставить бесцеремонности Путина (2)
"Россия и Турция обещали людям в сирийском Идлибе...
Новый мэр Риги обещает сделать борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов (7)
Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) после избрания на новую...
TOP новостей
Мечта о собственном жилье: сколько на первый взнос откладывают жители Литвы (9)
Чтобы получить ипотечный кредит, надо иметь средства...
Необычная улица в Вильнюсе: как там живут люди увидит вся Литва (17)
Соседи говорят друг другу комплименты, а не бросают...
Парламент Литвы утвердил кандидатуру Синкявичюса в еврокомиссары (10)
Парламент Литвы в четверг утвердил кандидатуру...
Представитель президентской службы в парламенте: шведы звонили в посольство, чтобы выяснить ситуацию вето президента отклонено (20)
22 августа на заседании парламента Литвы советник...
Ландсбергис просит главу Amazon изъять из торговли товары с советской символикой (23)
Первый руководитель Литвы после восстановления...