Президенты России Владимир Путин и Финляндии Саули Ниинистё провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Хельсинки.
V. Putino ir S. Niinisto susitikimas
© Reuters/Scanpix

Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом и рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой на поддержание отношений, заявил Владимир Путин.

"Мы обсуждали, действительно, и некоторые вопросы международной повестки дня. Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - сказал Путин

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Президент РФ также сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта "Северный поток-2" и поблагодарил Финляндию за прагматичный подход к проекту.

В сентябре 2018 года началась прокладка газопровода "Северный поток-2" через исключительную экономическую зону Финляндии.

"Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне", - сказал глава российского государства.

Он также поблагодарил Финляндию за "прагматичный подход" к "Северному потоку-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

РИА "Новости"
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