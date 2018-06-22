Путин встретился в Москве с президентом Южной Кореи

Российский президент Владимир Путин встретился с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Москве, сообщает "Газета.Ru".
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

По словам Мун Чжэ Ина, у России и Южной Кореи есть общие цели по денуклеаризации КНДР и достижению мира на Корейском полуострове. "Мы реализуем тесное взаимодействие по этим направлениям", — заявил Ин.

Он добавил, что Южная Корея продолжит сотрудничество с российской стороной для выполнения договоренностей, которые были достигнуты на саммите США-КНДР.

"Республика Корея является наиболее приоритетным нашим партнером в Азии", — сказал Путин, заметив, что между странами наблюдается рост товарооборота.

Мун Чжэ Ин пригласил российского президента посетить Республику Корея.

"Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность России и ее народу за гостеприимство и пригласил президента России Владимира Путина посетить Республику Корея с визитом в удобное время", — говорится на сайте Кремля.

Путин принял приглашение южнокорейского лидера. Дата визита будет согласована сотрудниками внешнеполитических ведомств стран.

Gazeta.ru
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