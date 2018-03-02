Эксклюзивное интервью NBC Путин дал после оглашения ежегодного послания к Федеральному собранию. Полностью его ответы на вопросы журналистки Меган Келли будут опубликованы позже.

Келли поинтересовалась, действительно ли Россия обладает вооружениями, о которых президент РФ говорил в послании, ведь на экране в основном демонстрировалась анимация.

"Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны", — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС. Он оценил проведение испытаний на "отлично". "Некоторые из них [систем вооружений] все еще требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности", — сообщил глава государства.

"Каждая из этих систем вооружений находится на определенном этапе готовности. Некоторые из них уже находятся на боевом дежурстве, у войск", — уточнил он.

Выход США из договора по ПРО стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией, заявил Путин в интервью NBC. Он назвал "пропагандой" заявления Вашингтона о начале холодной войны. "Я думаю, что те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности не аналитики, они занимаются пропагандой", — сказал Путин.

Президент напомнил, что Россия предлагала США совместно работать над разработками систем противоракетной обороны, но Вашингтон ответил отказом, сообщает "Интерфакс". Он также сказал, что России и Соединенным Штатам следует наладить координацию действий в области борьбы против терроризма, а "не создавать угрозы друг для друга".

Деньги, которые в США направили на создание систем ПРО, были потрачены напрасно, так как новейшее стратегическое оружие России способно их преодолевать, также заявил Путин в интервью. Глава российского государства отметил, что в свете наличия у России таких вооружений средства налогоплательщиков США, потраченные на ПРО, "были выброшены на ветер".

Ранее представитель американского госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге в ведомстве, комментируя заявления российского лидера в послании Федеральному собранию, обвинила Россию в нарушении существующих договоров. "Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам", — сказала она на брифинге, уточнив, что в частности, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Науэрт заверила, что Вашингтон полностью соблюдает договоры и остается в рамках соглашений.

Накануне в послании Федеральному собранию президент объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами, сообщил Путин. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.