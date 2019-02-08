От должностей освобождены генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел Татарстана; генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, служивший в МЧС; генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, которая была старшим помощником председателя Следственного комитета (СК); генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов, замначальника красноярского главка МВД; генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, возглавлявший управление ФСИН по Кировской области; генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, руководивший управлением СК по Татарстану; генерал-полковники внутренней службы Игорь Одер и Игорь Панин (оба из МЧС); генерал-майор полиции Сергей Солопов, начальник антикоррупционного управления московского главка МВД.
Этим же указом Путин произвел несколько назначений: так, президент назначил генерал-майора полиции Олега Ильиных на должность начальника главного управления МВД по противодействию с экстремизмом, а генерал-лейтенанта Сергея Умнова, руководившего петербургским главком МВД, сделал помощником министра внутренних дел. На такой же пост назначена полковник полиции, официальный представитель МВД Ирина Волк.
Изменения также затронули СК, МЧС и прокуратуру.
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