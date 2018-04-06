Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей 11 генералов в Министерстве внутренних дел РФ, Следственном комитете, Федеральной службе исполнения наказаний и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
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Документ опубликован 6 апреля на официальном портале правовой информации.

Так, генерал-майор полиции Павел Бугаев освобожден от должности заместителя начальника главка по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Генерал-майор полиции Александр Первухин уволен с поста министра внутренних дел Удмуртии. Генерал-майор юстиции Виталий Шевченко лишился поста заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области - начальника главного следственного управления. Полицейский генерал-майор Александр Гук освобожден от должности начальника Уральского юридического института МВД.

В структуре СК уволены руководитель Главного следственного управления по Красноярскому краю генерал-лейтенант юстиции Игорь Напалков, руководитель СУ СК по Белгородской области генерал-майор юстиции Александр Сергеев, руководитель СУ СК по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин, руководитель СУ СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Олег Тушмалов и руководитель СУ СК РФ по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин.

В МЧС должности лишился начальник Академии Государственной противопожарной службы министерства генерал-полковник внутренней службы Шамсутдин Дагиров.

Также уволены начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков и начальник управления ФСИН по Удмуртии полковник внутренней службы Владимир Доронин.

Причины всех этих отставок в президентском указе не уточняются.

Следователь по делу Серебренникова получил повышение

Этим же указом Путин произвел ряд назначений на различные должности в МВД и СКР. В числе назначенцев оказался следователь Александр Лавров, который ведет резонансное дело "Седьмой студии" против известного театрального режиссера Константина Серебренникова и его коллег, обвиняемых в многомиллионных хищениях бюджетных средств, отмечает ТАСС.

Путин повысил Лаврова до должности старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Александре Бастрыкине

NEWSru.com
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