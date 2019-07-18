Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве России для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Новым указом слова об "отдельных районах" из документа исключены.

Путин назвал указ выдавать российские паспорта на Донбассе "чисто гуманитарным" решением. Указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

По информации Минобороны Украины, в Луганской области под контролем украинских войск находится большая часть городов, в Донецкой области - чуть больше половины, передает "Дождь".

Власти Украины ранее раскритиковали указ Путина об упрощенном гражданстве. Киев также отказался признавать российские паспорта жителей Донбасса и подумывает лишить их пенсии.

Весной тогдашний президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина вмешательством во внутренние дела страны, попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса". Он также потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с указом Путина.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского шаг России тоже раскритиковали, отметив, что таким образом РФ "признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта". Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим в Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

27 апреля президент РФ допустил возможность предоставления "упрощенного" гражданства РФ всем желающим жителям Украины, вызвав новую волну критики со стороны украинских властей.

Владимир Зеленский посоветовал Кремлю не тратить время, пытаясь соблазнить украинских граждан российскими паспортами, так как на них, по его мнению, могут польститься только жертвы российской пропаганды или те, кто пытается избежать уголовного преследования на Украине. Он также предложил убежище, защиту и гражданство всем, кто готов "сражаться бок о бок за свободу". Путин счел это заявление возможностью договориться.