Министр Карин Кнайсль выходит замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Майлингера, пишет агентство Nachrichten.at.

Выступление казаков будет подарком новобрачным от главы российского государства, сообщает ТАСС. Торжество состоится в субботу в ресторане Gasthaus Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлиц в федеральной земле Штирия. Приглашены около 100 гостей, в том числе канцлер Австрии Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. К обеспечению безопасности на мероприятии привлекут элитное австрийское спецподразделение Cobra.

Предполагается, что российский лидер не задержится на свадебном торжестве, на которое он заедет по пути на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. В связи со свадьбой в городе Гамлиц введены особые меры безопасности: воздушное пространство закрыто даже для полетов дронов, а в гостиницу, где будут размещаться гости, закрыт доступ для посторонних.

Кроме того, досмотру будут подвергаться все посетители аэропорта в Граце и все транспортные средства. В связи с этим власти советуют пассажирам приезжать с дополнительным запасом времени в 1 час.

Это связано с тем, что службы аэропорта готовятся принять рейс президента России Владимира Путина в субботу, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя полиции Штирии Фритца Грунднига.

"С большой степенью вероятности президент Путин 18 августа с коротким визитом посетит Южную Штирию по случаю свадьбы австрийского министра иностранных дел… В аэропорту Граца, конечно, меры безопасности будут усилены", - сообщил собеседник агентства.

Лидеры российского государства со времен Российской империи не участвовали в торжествах подобного масштаба. Последняя подобная церемония состоялась в мае 1913 года. Тогда на свадьбе единственной дочери германского императора Вильгельма Второго Виктории-Луизы и принца Эрнста Августа Ганноверского в последний раз встретились три кузена, через год вступившие в войну - немецкий кайзер Вильгельм II, русский царь Николай II и король Великобритании Георг V.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит Путина на церемонию бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Представитель Кремля также добавил, что Путин планирует преподнести новобрачным свадебный подарок, но не раскрыл деталей.

Между тем ряд европейских политиков раскритиковали приглашение Путина на свадьбу. Против этого шага выступила лидер фракции Социал-демократической партии Австрии в Европейском парламенте Эвелин Регнер. "Глава МИД вместо того, чтобы постигать азы дипломатии, инсценировала собственную свадьбу, чтобы угодить Путину", - считает Регнер.

Ее поддержал и бывший канцлер Австрии Франц Франицки.

Карин Кнайсль возглавляет МИД всего восемь месяцев. Ее предшественником был Себастьян Курц, ставший министром в 27 лет и проработавший на этом посту четыре года. В декабре 2017 года Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию (АНП), пересел в кресло главы правительства, а на смену ему пришла Кнайсль. Но не от АНП, а от Австрийской партии свободы (АПС), коалиционного партнера партии Курца.

Само создание коалиции АНП и АПС вызывает много вопросов. Австрийскую партию свободы критиковали как националистическую. АПС также зарабатывала политические очки на теме миграции и выступала за сближение с Россией.

Члены партии заняли целый ряд министерских постов, а на пост главы МИД лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе предложил кандидатуру беспартийной Кнайсль, назвав ее "великой личностью, женским воплощением Крайского" (Бруно Крайский - знаменитый австрийский политик 50 - 80-х годов, возглавлявший МИД и правительство).

За время своего министерства Кнайсль уже посетила Москву, и отказалась проявить солидарность с Лондоном и ЕС во время истории с высылкой российских дипломатов из-за отравления Скрипалей. А в июне Кнайсль участвовала в переговорах с посетившим Вену Путиным и вместе с ним возлагала цветы к памятнику советским солдатам, павшим при освобождении Австрии.

В Кремле, вероятно, возлагают на Кнайсль большие надежды. Она "может бросить вызов не только атлантической политике, но и всей той кампании по демонизации Путина, которую проводят среди европейцев глобалистские круги", пишет обозреватель официозной газеты "Взгляд" Петр Акопов.