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Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашекно с победой на президентских выборах в Беларуси. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на РИА "Новости".
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", — говорится в телеграмме Путина в адрес Лукашенко.

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Ранее ЦИК объявил, что Лукашенко набирает на президентских выборах чуть более 80% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала около 10%.

Штаб Тихановской итоги выборов не признал.

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