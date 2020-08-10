"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", — говорится в телеграмме Путина в адрес Лукашенко.
Ранее ЦИК объявил, что Лукашенко набирает на президентских выборах чуть более 80% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала около 10%.
Штаб Тихановской итоги выборов не признал.
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