Кандидат в президенты РФ Владимир Путин не будет сниматься в собственной предвыборной видеорекламе или записывать аудиореплики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря штаба Путина Андрея Кондрашова.
Vladimir Putin
© Reuters / Scanpix

По его словам, ролики будут смонтированы из хроники и фрагментов публичных выступлений президента. Помимо этого, в них будут видовые съемки России и крупных экономических объектов.

Основным лозунгом большинства роликов будет "Сильный президент — сильная Россия". Главными темами агитационных материалов станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость.

На прошлых выборах за Путина агитировали известные деятели искусства, однако с 2016 года были приняты поправки в законодательство, которые разрешают кандидату использовать в роликах только собственное изображение, "в том числе среди неопределенного круга лиц".

Агитационный период в СМИ для кандидатов в президенты начался 17 февраля, а бесплатное эфирное время для их рекламы телеканалы и радиостанции выделяют с 19 февраля.

Ранее в штабе Путина заявили об отказе от участия в дебатах. Как сказал источник РБК, президенту "нет необходимости дебатировать с другими кандидатами, суммарный рейтинг которых не набирает и четверти его рейтинга".

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Republic.ru
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