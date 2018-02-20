По его словам, ролики будут смонтированы из хроники и фрагментов публичных выступлений президента. Помимо этого, в них будут видовые съемки России и крупных экономических объектов.
Основным лозунгом большинства роликов будет "Сильный президент — сильная Россия". Главными темами агитационных материалов станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость.
На прошлых выборах за Путина агитировали известные деятели искусства, однако с 2016 года были приняты поправки в законодательство, которые разрешают кандидату использовать в роликах только собственное изображение, "в том числе среди неопределенного круга лиц".
Агитационный период в СМИ для кандидатов в президенты начался 17 февраля, а бесплатное эфирное время для их рекламы телеканалы и радиостанции выделяют с 19 февраля.
Ранее в штабе Путина заявили об отказе от участия в дебатах. Как сказал источник РБК, президенту "нет необходимости дебатировать с другими кандидатами, суммарный рейтинг которых не набирает и четверти его рейтинга".
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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