Местные СМИ утверждали, что Путин прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта города Грац, однако президент предпочел добраться до мероприятия на автомобиле, для чего было перекрыто шоссе до коммуны Гамлиц, где проходит бракосочетание.

По прибытии президент РФ подарил невесте букет цветов. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава РФ также вручил молодоженам тульский самовар, картину с сельскими мотивами и старинную масловыжималку, передает ТАСС.

Главным же его подарком стало выступление кубанского казачьего хора. Русская служба ВВС обнаружила документы госзакупки, согласно которым австрийская поездка хора на период с 17 по 19 августа обойдется в 1,8 миллиона рублей.

Для австрийской стороны стоимость визита Путина на свадьбу главы МИД, по данным телеканала Oe24, составила 250 тысяч евро - таковы расходы на обеспечение безопасности. При этом российский президент пробыл на торжестве всего около часа. Он произнес продолжительный тост на немецком языке, выпил бокал за новобрачных и станцевал с невестой. Фотографии опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

После свадьбы Путин отправился в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Перед отбытием из Австрии Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул: "Горько". По данным Oe24, президент РФ перед отлетом в Германию кратко побеседовал с канцлером Австрии, тема беседы не раскрывается.

Свадьба 53-летней Кнайсль проходит в стиле кантри на открытом воздухе. Глава МИД и ее жених прибыли на церемонию в конном экипаже. Его сопровождали два украшенных трактора с прицепами, где были установлены скамейки для гостей.

На торжестве присутствуют канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие высокопоставленные гости. Многие гости надели традиционные костюмы.

Российский президент был приглашен на свадьбу как частное лицо во время своего последнего визита в Вену. В Австрии это решение критиковали, oднако в Кремле не воспринимают эту критику, заявил пресс-секретарь Путина.