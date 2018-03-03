"Это стало возможным после того, как появились современные материалы. Без современных материалов это было бы невозможно. Мы же работали над ним долго. Я об этом сказал еще в 2004 году, а сейчас 2018-й", — сказал Путин на медиафоруме ОНФ в Калининграде, передает "Интерфакс".

Он добавил: "И в других странах, мы знаем, тоже пытались это сделать, но, судя по всему, пока не получается в силу различных причин, а у нас получилось, потому что материалы есть".

В частности, Путин привел в пример ракету глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат, работающие на атомных энергоустановках. Он отметил, что новейший подводный аппарат в 200 раз быстрее выходит на боевую мощность, чем современные подлодки, и при этом разгоняется быстрее всех надводных сегодняшних кораблей. "Это невероятно", — сказал он.

Путин упомянул и представленный в послании межконтинентальный комплекс "Авангард", назвав его "фантастикой". "Идет как метеорит, температура на поверхности изделия 1600-2000 градусов по Цельсию, уходит вверх-вниз и вправо-влево на тысячи километров, и все работает, сигнал проходит", — рассказал президент РФ.

Он попытался объяснить, какой прок россиянам от этих ракет в мирное время. По словам Путина, за этими военными разработками стоит огромный работающий комплекс научных и образовательных учреждений, современных производственных мощностей и т.д. "И это вселяет в нас надежду на то, что все это может быть использовано и применено и в гражданских отраслях производства", — цитирует президента ТАСС.

Ранее ученые сообщили, что удивлены тем оружием, о котором рассказал Путин, и считают это бахвальством, а не описанием реально существующих ракет.

"Там какая-то путаница: такие вещи невозможны, да и не нужны в общем-то. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель. Да и нет таких двигателей. Есть в разработке один такой двигатель мегаваттного класса, но он космический, и, конечно, никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться — хорошо, если в 2027-м такую установку испытают", — отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Не могу себе представить, что они [россияне] могут создать маленький летающий термоядерный реактор", — заявил профессор авиационной и космической техники в Техническом университете Мюнхена Роберт Шмукер.