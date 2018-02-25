Сирию обсудили в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии. "Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять… резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции", - отмечается в сообщении.

Путин, как рапортовал Кремль, рассказал собеседникам о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии.

Он также особо обратил внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок.

По данным пресс-службы Кремля, сторонами "достигнута договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии".

В ночь на воскресенье Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Российский постпред Василий Небензя заявил, что РФ будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.