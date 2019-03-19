Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с аннексией Крыма стала свидетельством "способности РФ защитить и любить себя". Об этом он сказал в ходе "встречи с общественностью" на териитории оккупированного Крыма, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"Крымская весна – это новая веха, потому что она показала и нам самим и всему миру, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы. И мы отталкиваемся при этом от интересов наших людей. Это самое принципиальное", - сказал он.

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Путин пообещал обеспечить Крым в достаточной степени водой также, как полуостров "сегодня обеспечен электричеством", а также распорядился продумать меры поддержки туристической отрасли Крыма, сообщает ТАСС.

Он посетовал, что "несколько лет назад многие отели находились в плачевном состоянии, но их владельцы не старались привести их в порядок".

"Не хочу бросить ни на кого тень, но так к людям нельзя относиться", - указал Путин.

В то же время, президент РФ заявил, что в 2018 году в Крыму отдохнули почти 7 млн туристов.

По его мнению, турпоток может продолжить расти, так как введен в строй новый аэропорт в Симферополе, запущена автомобильная часть Крымского моста, в конце года будет введена железнодорожная.

Также, по данным ТАСС, Путин на встрече прокомментировал "просьбы представителей Крыма" не забирать с должности главу оккупационной власти Сергея Аксенова.

"Ради бога, не будем забирать", – заявил Путин.

В 5 годовщину аннексии Крыма президент РФ Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров.

МИД Украины выразил очередной протест и направил ноту российскому внешнеполитическому ведомству в связи с незаконной поездкой Путина.

Украинская правда
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