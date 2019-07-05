Согласно документу, четверо подводников награждены звездами героя России, еще 10 моряков — Орденами мужества.

Двое из награжденных орденами моряков — капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин — при жизни удостоились звезд героев России.

Ранее в министерстве обороны рассказали о действиях одного из подводников, награжденных звездой героя России. По информации ведомства, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и задраил за ним люк — из-за этого огонь не распространился по всей подлодке.

Ранее в пятницу, 5 июля, глава петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин сообщил Интерфаксу, что все погибшие подводники будут похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Их тела уже доставлены в город.

"Изначально мы по своей инициативе начали поиск места для захоронения, предложили минобороны место рядом с мемориалом "Курска" на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении на Серафимовском кладбище принято официально", — сказал он.

Курдин также добавил, что автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев прорабатывает концепцию мемориала для захоронения погибших подводников.

Дата и время прощания с подводниками официально не объявляются. Как сообщает интернет-издание "Фонтанка", в церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Засекреченные данные



Минобороны опубликовало список погибших моряков-подводников 3 июля, через два дня после трагедии. Среди погибших: семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Пожар на глубоководном аппарате недалеко от базы Северного флота произошел вечером 1 июля. Минобороны заявляло, что причиной гибели моряков стало отравление продуктами горения.

В четверг, 4 июля, министр обороны России Сергей Шойгу официально признал, что глубоководный аппарат, в котором случилась авария, оснащен ядерным реактором. По его словам, он не пострадал при пожаре.

Информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является секретной и официально не разглашается.

Из открытых источников информации можно сделать вывод о том, что речь идет об атомной глубоководной лодке АС-31 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившей неофициальное неформальное название "Лошарик".

Как писала Би-би-си, АС-31 способна выполнять различные работы на глубине при помощи манипуляторов и беспилотных дронов, у нее могут быть опоры для установки на грунт. Численность экипажа — до 25 человек.