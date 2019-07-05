Президент России Владимир Путин посмертно наградил 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Rusijos jūreiviai gedi per gaisrą povandeniniame aparate žuvusių kolegų
© Reuters / Scanpix

Согласно документу, четверо подводников награждены звездами героя России, еще 10 моряков — Орденами мужества.

Двое из награжденных орденами моряков — капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин — при жизни удостоились звезд героев России.

Ранее в министерстве обороны рассказали о действиях одного из подводников, награжденных звездой героя России. По информации ведомства, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и задраил за ним люк — из-за этого огонь не распространился по всей подлодке.

Статьи по теме:
"Глубже любой подлодки": западные эксперты о трагедии в Баренцевом море  (2)
Подводников отпели в Петербурге рядом с купелью в форме подлодки  (9)

Ранее в пятницу, 5 июля, глава петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин сообщил Интерфаксу, что все погибшие подводники будут похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Их тела уже доставлены в город.

"Изначально мы по своей инициативе начали поиск места для захоронения, предложили минобороны место рядом с мемориалом "Курска" на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении на Серафимовском кладбище принято официально", — сказал он.

Курдин также добавил, что автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев прорабатывает концепцию мемориала для захоронения погибших подводников.

Дата и время прощания с подводниками официально не объявляются. Как сообщает интернет-издание "Фонтанка", в церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья погибших.

Засекреченные данные


Минобороны опубликовало список погибших моряков-подводников 3 июля, через два дня после трагедии. Среди погибших: семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Пожар на глубоководном аппарате недалеко от базы Северного флота произошел вечером 1 июля. Минобороны заявляло, что причиной гибели моряков стало отравление продуктами горения.

В четверг, 4 июля, министр обороны России Сергей Шойгу официально признал, что глубоководный аппарат, в котором случилась авария, оснащен ядерным реактором. По его словам, он не пострадал при пожаре.

Информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является секретной и официально не разглашается.

Из открытых источников информации можно сделать вывод о том, что речь идет об атомной глубоководной лодке АС-31 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившей неофициальное неформальное название "Лошарик".

Как писала Би-би-си, АС-31 способна выполнять различные работы на глубине при помощи манипуляторов и беспилотных дронов, у нее могут быть опоры для установки на грунт. Численность экипажа — до 25 человек.

Статьи по теме:

Норвегия заявляет, что не выявила повышения радиации после пожара на российской подлодке (1)

Норвежские власти заявили во вторник, что не...

Подводников, погибших в Баренцевом море, предложили похоронить рядом с экипажем "Курска" (3)

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников по...

Forbes: причиной гибели моряков в Баренцевом море могла стать неисправная батарея электропитания (1)

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог...

На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков-подводников (101)

Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли 1...

В мире

Путин наградил подводников, погибших в Баренцевом море (1)

Президент России Владимир Путин посмертно наградил 14...

Иран требует от Великобритании освободить танкер в Гибралтаре

Задержание супертанкера Grace 1 властями британской...

Что нужно знать о российском ЗРК С-400, и зачем он Турции на самом деле (1)

Несмотря на угрозы США , Турция готовится получить из...

ООН обвиняет власти Венесуэлы в тысячах внесудебных расправ (1)

Спецотряд полиции Венесуэлы причастен к гибели почти...

Зеленский о потерях на Донбассе: Герои погибли не зря (2)

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования...

TOP новостей

В Литве партии подписали договор о коалиции (2)

Лидеры "крестьян", "социал-трудовиков", партии " Порядок...

Цены в Паланге - как 10 лет назад: в скором времени ситуация изменится

Ветрено и солнечно – такая погода стоит в Паланге ,...

Участникам "Миссии Сибирь" из Литвы снова отказано в российских визах (17)

Посольство Российской Федерации второй год подряд...

Самый жаркий июнь в истории Литвы - это еще не все: сюрприз преподнесет и зима

После самого жаркого в истории Литвы июня немного...

В новом коалиционном соглашении – договоренность о введении прогрессивных налогов

5 июля четыре партии заключили коалиционное соглашение,...