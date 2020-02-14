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Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", передает РИА "Новости".
Vladimiras Putinas, Volodymyras Zelenskis
Vladimiras Putinas, Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Президенты договорились активизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей. Кроме того, участники беседы согласились, что акцент необходимо делать на обмене пленными.

Когда именно планируется провести встречу - не сказано.

В сообщении украинской стороны также говорится, что обсуждалось "освобождение удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России".

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Недавно МИД России обвинил Украину в невыполнении договорённостей и поставил под сомнение то, что новая встреча лидеров пройдёт весной, как предварительно договорились ранее.

Пресс-служба Кремля пока не опубликовала сообщение о телефонном разговоре.

NEWSru.com
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