Президенты договорились активизировать работу Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей. Кроме того, участники беседы согласились, что акцент необходимо делать на обмене пленными.
Когда именно планируется провести встречу - не сказано.
В сообщении украинской стороны также говорится, что обсуждалось "освобождение удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России".
Недавно МИД России обвинил Украину в невыполнении договорённостей и поставил под сомнение то, что новая встреча лидеров пройдёт весной, как предварительно договорились ранее.
Пресс-служба Кремля пока не опубликовала сообщение о телефонном разговоре.
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