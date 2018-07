Встреча Путина и Трампа в Хельсинки была назначена на 13:00, однако кортеж президента США заехал во двор президентского дворца примерно в два часа дня. Путин приехал туда на своем новом лимузине "Кортеж" чуть раньше. Американский президент приехал из гостиницы, а российский - из аэропорта.

В начале встречи Путин сказал, что поддерживал контакты с Трампом ("Мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий", - сказал он), а президент США поздравил российского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

Трамп отметил, что возможность наладить отношения между двумя странами есть. "Дружить с Россией - это хорошая штука", - сказал он и сообщил, что будет обсуждать с Путиным вопросы ядерной безопасности.

"Мы две страны, которые обладают более 90% ядерного потенциала, и это не очень хорошая вещь. Поэтому надо делать все, чтобы улучшить ситуацию по этому вопросу", - заявил президент США. Кроме того, по его словам, планируется обсудить вопросы торговли.

"У нас будет возможность наладить наши взаимоотношения. У нас не было возможности это сделать на протяжении двух лет", - посетовал Трамп.

Как и было запланировано, после приветствия Путин и Трамп отправились на переговоры тет-а-тет. На вопросы журналистов они отвечать не стали.

Первые переговоры

После избрания на пост президента США Трамп виделся с Путиным всего два раза - в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, когда они говорили два часа, а затем в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме, когда разговор занял считанные минуты.

За несколько часов до начала встречи в Хельсинки Трамп в своем "Твиттере" написал, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона хуже чем когда-либо "благодаря глупости и тупости" прежнего руководства США.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018