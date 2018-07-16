Это первые полноформатные переговоры двух лидеров, и проходят они на нейтральной территории - в Финляндии - через два дня после того, как США назвали имена 12 российских офицеров, обвиняемых во вмешательстве в американские президентские выборы.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки была назначена на 13:00, однако кортеж президента США заехал во двор президентского дворца примерно в два часа дня. Путин приехал туда на своем новом лимузине "Кортеж" чуть раньше. Американский президент приехал из гостиницы, а российский - из аэропорта.

Трансляция пресс-конференции

После примерно 40 минут беседы тет-а-тет президенты перешли к расширенной встрече с участием экспертов и, в том числе, специального помощника Трампа по европейским и российским делам Фионы Хилл (англичанки по происхождению).

В начале встречи Путин сказал, что поддерживал контакты с Трампом ("Мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий", - сказал он), а президент США поздравил российского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

Трамп отметил, что возможность наладить отношения между двумя странами есть. "Дружить с Россией - это хорошая штука", - сказал он и сообщил, что будет обсуждать с Путиным вопросы ядерной безопасности.

"Мы две страны, которые обладают более 90% ядерного потенциала, и это не очень хорошая вещь. Поэтому надо делать все, чтобы улучшить ситуацию по этому вопросу", - заявил президент США. Кроме того, по его словам, планируется обсудить вопросы торговли.

"У нас будет возможность наладить наши взаимоотношения. У нас не было возможности это сделать на протяжении двух лет", - посетовал Трамп.

Как и было запланировано, после приветствия Путин и Трамп отправились на переговоры тет-а-тет. На вопросы журналистов они отвечать не стали.

Первые переговоры

После избрания на пост президента США Трамп виделся с Путиным всего два раза - в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, когда они говорили два часа, а затем в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме, когда разговор занял считанные минуты.

За несколько часов до начала встречи в Хельсинки Трамп в своем "Твиттере" написал, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона хуже чем когда-либо "благодаря глупости и тупости" прежнего руководства США.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Официальный "Твиттер"-аккаунт российского МИДа ответил на пост Трампа: "We agree ("Мы согласны". - Би-би-си)".

Накануне в Хельсинки прошла протестная акция, посвященная встрече Путина и Трампа. В ней приняли участие около 2,5 тысяч человек. Протесты продолжились и в понедельник, но не были столь масштабными, передают из столицы Финляндии корреспонденты Би-би-си. Весь город - в плакатах, экранах и билбордах, рассказывающих о том, что Путин и Трамп ущемляют свободу СМИ.

Завтрак в Зале зеркал

О том, что 16 июля в Хельсинки пройдет саммит с участием президентов России и США, было объявлено после визита в Москву советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Согласно расписанию, указанному в мобильном приложении #HELSINKI2018, предназначенном для аккредитованных на саммит журналистов, встреча Путина и Трампа продлится примерно три часа с учетом совместной пресс-конференции.

МИД Финляндии ранее уточнял, что Путин и Трамп встретятся в президентском дворце, где их официально поприветствует Саули Ниинистё, а затем проследуют в Готический зал для беседы тет-а-тет. После этого в Зале зеркал состоится рабочий завтрак в более широком формате, а затем - совместная пресс-конференция Трампа и Путина во дворце.

В 16:30, согласно графику, Путин должен встретиться с президентом Финляндии Ниинистё. Встреча Трампа с Ниинистё прошла ранее утром.

Как сообщил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подписания совместного заявления по итогам встречи не планируется. Тем не менее, пресс-конференция может быть "весьма информативной для армии журналистов", отметил представитель Кремля.

"Какое-либо заявление не планируется, это, собственно, и не является обязательным атрибутом подобных встреч. Главы государств планируют вместе провести пресс-конференцию, там они и выступят с заявлениями, только устными", - уточнил Песков.

В пятницу помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что лидеры двух стран не планируют принимать итоговых документов на встрече, но могут дать соответствующие поручения своим делегациям.

По информации газеты "Коммерсант", ранее российская сторона передала американской проект совместного заявления по итогам саммита. По словам источников издания в госструктурах США, Вашингтон был готов взять его за основу, однако американской стороне важно, чтобы в заявлении была отражена озабоченность Белого дома по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Новые обвинения Мюллера

13 июля офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул новые обвинения в рамках расследования вмешательства в американские выборы.

12 сотрудников двух подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ) обвинили в многоуровневом взломе компьютерных систем, а также краже документов и личных данных.

На следующий день на телеканале Си-би-эс вышло интервью с Трампом, в котором тот заявил, что едет на встречу с Путиным "с низкими ожиданиями".

На вопрос, будет ли он просить у Путина экстрадиции подозреваемых во вмешательстве в американские выборы, Трамп ответил, что еще не думал об этом.

"Я мог бы. Я об этом не думал. Но я, конечно, спрошу про это", - сказал Трамп.