Президент России Владмир Путин и его американский коллега Дональд Трамп опубликовали совместное заявление по итогам встречи "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме, передает РИА "Новости".
© Reuters / Scanpix

В частности, лидеры подтвердили решимость нанести поражение террористической организации "Исламское государство" в Сирии, а также продолжать совместные усилия по борьбе с боевиками до полного разгрома.

Вместе с этим, Путин и Трамп также отметили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

"Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности Вооруженных сил США и России, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ", — говорится в тексте официального заявления.

Стороны также подтвердили важность зон деэскалации как временной меры по снижению насилия в Сирии.

NEWSru.com
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