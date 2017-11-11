В частности, лидеры подтвердили решимость нанести поражение террористической организации "Исламское государство" в Сирии, а также продолжать совместные усилия по борьбе с боевиками до полного разгрома.
Вместе с этим, Путин и Трамп также отметили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.
"Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности Вооруженных сил США и России, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ", — говорится в тексте официального заявления.
Стороны также подтвердили важность зон деэскалации как временной меры по снижению насилия в Сирии.
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